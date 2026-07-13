Spotify met à jour Release Radar : des filtres sont désormais disponibles pour contrôler le contenu de votre playlist.

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Spotify met à jour Release Radar : des filtres sont désormais disponibles pour...
Publié le: 13/07/2026 @ 15:05:11: Par Nic007 Dans "Musique"
MusiqueSi vous utilisez Spotify pour découvrir de nouvelles musiques, vous connaissez probablement déjà Release Radar , la playlist qui vous propose chaque vendredi les dernières sorties des artistes que vous suivez, ainsi que des recommandations personnalisées. Près de 9 millions d'auditeurs l'ouvrent chaque semaine, ce qui en fait une référence mondiale pour tous ceux qui veulent rester informés sans avoir à chercher activement. Spotify a décidé d'aller plus loin en ajoutant une fonctionnalité qui manquait : la possibilité de contrôler le contenu de cette playlist . La principale nouveauté réside dans les commandes de session , déjà disponibles sur mobile et ordinateur, que vous trouverez en haut de la playlist. Concrètement, vous pouvez choisir jusqu'à cinq filtres pour orienter le contenu : vous concentrer sur un genre spécifique , découvrir uniquement de nouveaux artistes ou vous fier aux sélections de la rédaction. Parmi les options disponibles, on retrouve « Découvrir de nouveaux artistes », « Sélection de la rédaction », « Pop », et bien d'autres. Ce n'est pas une révolution, mais c'est précisément le type de contrôle précis qui manquait à une playlist qui, par définition, mélangeait tous les genres.

Outre les filtres, Spotify promet également des recommandations plus précises , affinées pour mieux correspondre aux goûts de chacun, ainsi qu'un nouveau design pour la pochette et l'en-tête des playlists. Ce sont certes des détails esthétiques, mais ils témoignent d'un regain d'intérêt pour un outil qui existe depuis des années. Release Radar n'est pas la seule playlist de découverte musicale sur Spotify. Discover Weekly , la première playlist personnalisée de la plateforme, a dépassé les 100 milliards d'écoutes depuis son lancement il y a plus de dix ans et a ajouté l'année dernière la possibilité de sélectionner jusqu'à cinq genres préférés. New Music Friday a récemment introduit des vidéos recommandées par la rédaction , offrant des analyses approfondies de titres et d'artistes émergents. Enfin, il y a Fresh Finds , une sélection réalisée par plus de 30 rédacteurs internes, qui a mis en avant au fil des ans des artistes comme Doechii, Ice Spice et Wet Leg avant même qu'ils ne deviennent des stars.
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