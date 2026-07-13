Windows 11 vous indiquera les problèmes de votre ordinateur. En revanche, il utilisera 1 Go de RAM pour ça

Microsoft n'abandonne pas les fonctionnalités basées sur l'IA. Copilot, sous Windows 11, intégrera PC Insights, qui répondra aux questions concernant les problèmes de votre ordinateur. Dommage simplement que cette fonctionnalité consomme une quantité importante de RAM : 1 Go. Grâce à la fonctionnalité PC Insights actuellement en phase de test sous Windows 11, Copilot peut analyser l'état de l'ordinateur et répondre aux questions concernant l'utilisation du processeur, de la mémoire vive, de l'espace disque et des périphériques connectés. Cette solution vise à aider les utilisateurs à identifier plus rapidement la cause des problèmes de performance. Cette nouvelle fonctionnalité est déployée progressivement auprès des utilisateurs aux États-Unis. Elle permettra à Copilot d'accéder à des informations sur l'utilisation du processeur, de la mémoire vive et de la carte graphique, l'espace disque disponible, l'état de la batterie, l'activité antivirus, la version du BIOS, les connexions réseau, les périphériques USB, les imprimantes et les webcams.
Microsoft souligne que l'accès à ces données sera facultatif et que Copilot demandera le consentement de l'utilisateur avant la première lecture, même s'il sera également possible d'activer une autorisation permanente afin que les demandes ultérieures ne nécessitent pas de reconfirmation. Par exemple, les utilisateurs peuvent poser des questions comme : combien d'espace disque libre reste-t-il ? Quel est le modèle de la carte graphique de l'ordinateur ? Quelle quantité de RAM est actuellement utilisée ? Ou encore, si un jeu spécifique est compatible avec l'ordinateur ? Copilot combinera les informations du système avec des données trouvées en ligne et préparera une réponse en fonction de la configuration actuelle de l'ordinateur.
Microsoft assure également que les données système et les fichiers privés ne seront pas utilisés pour l'entraînement des modèles d'IA. Cependant, les conversations avec Copilot pourront être utilisées pour améliorer les services si les paramètres de confidentialité de l'utilisateur le permettent. Le plus ironique dans toute cette situation, cependant, est que l'application Copilot elle-même peut utiliser jusqu'à environ 1 Go de RAM même si elle n'effectue aucune tâche pour le moment, car la dernière version fonctionne comme une application Web avec sa propre copie du navigateur Microsoft Edge.
Microsoft intègre de plus en plus l'intelligence artificielle à Windows 11 et transfère progressivement à Copilot les tâches auparavant assurées par les outils système traditionnels. Parallèlement, des questions se posent quant à l'impact de ces solutions sur les performances et la protection de la vie privée des utilisateurs.
Microsoft souligne que l'accès à ces données sera facultatif et que Copilot demandera le consentement de l'utilisateur avant la première lecture, même s'il sera également possible d'activer une autorisation permanente afin que les demandes ultérieures ne nécessitent pas de reconfirmation. Par exemple, les utilisateurs peuvent poser des questions comme : combien d'espace disque libre reste-t-il ? Quel est le modèle de la carte graphique de l'ordinateur ? Quelle quantité de RAM est actuellement utilisée ? Ou encore, si un jeu spécifique est compatible avec l'ordinateur ? Copilot combinera les informations du système avec des données trouvées en ligne et préparera une réponse en fonction de la configuration actuelle de l'ordinateur.
Microsoft assure également que les données système et les fichiers privés ne seront pas utilisés pour l'entraînement des modèles d'IA. Cependant, les conversations avec Copilot pourront être utilisées pour améliorer les services si les paramètres de confidentialité de l'utilisateur le permettent. Le plus ironique dans toute cette situation, cependant, est que l'application Copilot elle-même peut utiliser jusqu'à environ 1 Go de RAM même si elle n'effectue aucune tâche pour le moment, car la dernière version fonctionne comme une application Web avec sa propre copie du navigateur Microsoft Edge.
Microsoft intègre de plus en plus l'intelligence artificielle à Windows 11 et transfère progressivement à Copilot les tâches auparavant assurées par les outils système traditionnels. Parallèlement, des questions se posent quant à l'impact de ces solutions sur les performances et la protection de la vie privée des utilisateurs.
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Commentaires
elonlilx: Windows 11 vous indiquera les problèmes de votre ordinateur. En revanche...
The thrill of Wordle is now eight times greater! octordle offers a stimulating puzzle experience as you simultaneously observe eight letter grids. This is a perfect test of multitasking skills, requiring you to quickly connect data.
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