Microsoft a modifié Windows 10. Les utilisateurs critiquent la nouvelle apparence du système.

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Microsoft a modifié Windows 10. Les utilisateurs critiquent la nouvelle apparen...
Publié le: 13/07/2026 @ 00:02:28: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft modernise progressivement l'interface de Windows, mais l'une des dernières modifications apportées à Windows 10 a suscité de nombreuses critiques. Les utilisateurs soulignent que le constructeur a intégré des éléments de design de Windows 11 dans l'ancien système sans les adapter à son apparence actuelle, ce qui rend l'expérience utilisateur globale incohérente. La discussion a débuté sur Reddit, où un utilisateur a publié des captures d'écran de l'onglet « À propos » repensé dans la section Paramètres. C'est ici que s'affichent les informations de base concernant votre ordinateur, ses composants et la version du système d'exploitation installé. Le nouveau design donne l'impression qu'une partie de l'interface de Windows 11 a été simplement transposée sur Windows 10 sans tenir compte du style global du système. Certains critiques estiment que cette modification semble plaquée sur le design existant, plutôt qu'une extension naturelle. L'article a rapidement suscité un vif intérêt, et de nombreux internautes ont admis avoir également remarqué ce problème. Ils ont même tenté de restaurer l'apparence précédente du site en utilisant les identifiants de fonctionnalités décrits précédemment, censés activer l'ancienne interface. Cependant, cette tentative a échoué, car la solution ne fonctionne plus dans les versions actuelles.

Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Ces derniers mois, Microsoft a entrepris de moderniser plusieurs composants présents dans le système depuis de nombreuses années. Parmi ces changements, on note une animation de chargement rappelant celle de Windows 8 et une fenêtre Exécuter à l'apparence plus moderne. Toutefois, il ne faut pas s'attendre à ce que l'entreprise accorde une grande importance à cette question. Windows 10 a déjà atteint la fin de sa période de support standard et est désormais principalement couvert par le programme de mises à jour de sécurité étendues. Cela signifie que la priorité du constructeur reste le développement de Windows 11 et des nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle et à Copilot.
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