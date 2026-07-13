La Chine et la Russie veulent attaquer Starlink. Plan révélé : cyberattaques et destruction de satellites

Starlink est de nouveau dans le collimateur. Cette fois, il ne s'agit ni de défaillances, ni de concurrence, ni de différends réglementaires. Deux chercheurs affiliés à la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), la plus grande entreprise spatiale d'État chinoise, ont présenté un rapport détaillant les actions possibles contre le réseau satellitaire de SpaceX. L'analyse suggère des pressions diplomatiques, des perturbations du système, des cyberattaques, voire la destruction physique des satellites. La publication a rapidement attiré l'attention des experts en sécurité et des analystes militaires. Starlink a depuis longtemps cessé d'être un simple service internet. La constellation d'Elon Musk est devenue un élément essentiel de l'infrastructure utilisée par l'armée, les gouvernements et les services d'urgence ; par conséquent, toute discussion concernant sa neutralisation est extrêmement controversée. D'après les auteurs de la présentation, le réseau Starlink a atteint une ampleur qui freine le développement de projets satellitaires concurrents. Les chercheurs affirment que le grand nombre de satellites occupe une part importante de l'orbite terrestre basse et consomme de précieuses ressources radiofréquences. Selon eux, cette situation conduit à une forme de domination de l'espace par SpaceX. La Chine et la Russie pourraient exploiter cet argument pour présenter toute action potentielle contre Starlink comme une défense de leurs propres intérêts, plutôt que comme un acte d'agression.
Le concept présenté repose sur une escalade progressive. La première étape consisterait en des actions politiques et juridiques. La Chine et la Russie pourraient conjointement convaincre la communauté internationale que le déploiement accru de Starlink augmente le risque de collisions entre satellites et entrave l'accès à l'espace orbital pour les autres pays. L'étape suivante prévoit de limiter le potentiel de développement de la constellation. Le document décrit le recours à des procédures relatives à l'attribution des fréquences et aux positions orbitales. Parallèlement, les auteurs proposent la création d'un système de brouillage électromagnétique commun permettant de bloquer le fonctionnement de Starlink dans certaines zones. La partie la plus controversée de la présentation concerne la phase finale. Ce scénario propose des cyberattaques impliquant le piratage de terminaux utilisateurs, la propagation de logiciels malveillants sur le réseau et l'utilisation d'armes « bon marché » non spécifiées pour détruire physiquement des satellites en orbite. D'après les médias, des concepts similaires ont déjà été évoqués dans des publications liées à l'Armée populaire de libération chinoise. Celles-ci exploraient l'utilisation de missiles antisatellites, de systèmes laser et d'autres technologies destinées à combattre des objets en orbite terrestre basse. Les médias chinois ont également fait état des travaux menés par l'Institut de technologie nucléaire du Nord-Ouest sur des armes à micro-ondes terrestres. Ces systèmes seraient capables d'atteindre des satellites situés à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Les experts soulignent depuis des années que le développement d'armes destinées à combattre les infrastructures spatiales est en train de devenir l'une des orientations les plus importantes de la modernisation des armées du monde.
L'importance de Starlink ne cesse de croître. La constellation de SpaceX compte désormais plus de 10 000 satellites et demeure le plus grand système de communication en orbite terrestre basse. La société d'Elon Musk a annoncé un nouveau plan d'expansion de son réseau. Il prévoit notamment le déploiement de centaines de milliers, voire d'un million de satellites, qui serviront également de centres de données orbitaux. Ces projets ambitieux alimentent depuis longtemps le débat sur la sécurité des vols spatiaux, la congestion du trafic orbital et l'impact des satellites sur les observations astronomiques. Un document préparé par des chercheurs du CASC montre que la compétition technologique s'étend de plus en plus au-delà de l'atmosphère terrestre. Les satellites ne sont plus seulement des outils de communication et de navigation. Aujourd'hui, ils constituent une composante essentielle de l'infrastructure stratégique dont dépendent le fonctionnement des armées, des économies et des systèmes de sécurité. Pour l'instant, les propositions présentées sont de nature analytique et ne constituent pas une stratégie officielle du gouvernement de Pékin. Toutefois, le simple fait qu'un tel scénario ait été élaboré démontre que les conflits futurs pourraient impliquer non seulement le cyberespace, mais aussi l'orbite terrestre, où se trouvent des milliers de satellites assurant les communications, la navigation et la transmission de données à l'échelle mondiale.
Le concept présenté repose sur une escalade progressive. La première étape consisterait en des actions politiques et juridiques. La Chine et la Russie pourraient conjointement convaincre la communauté internationale que le déploiement accru de Starlink augmente le risque de collisions entre satellites et entrave l'accès à l'espace orbital pour les autres pays. L'étape suivante prévoit de limiter le potentiel de développement de la constellation. Le document décrit le recours à des procédures relatives à l'attribution des fréquences et aux positions orbitales. Parallèlement, les auteurs proposent la création d'un système de brouillage électromagnétique commun permettant de bloquer le fonctionnement de Starlink dans certaines zones. La partie la plus controversée de la présentation concerne la phase finale. Ce scénario propose des cyberattaques impliquant le piratage de terminaux utilisateurs, la propagation de logiciels malveillants sur le réseau et l'utilisation d'armes « bon marché » non spécifiées pour détruire physiquement des satellites en orbite. D'après les médias, des concepts similaires ont déjà été évoqués dans des publications liées à l'Armée populaire de libération chinoise. Celles-ci exploraient l'utilisation de missiles antisatellites, de systèmes laser et d'autres technologies destinées à combattre des objets en orbite terrestre basse. Les médias chinois ont également fait état des travaux menés par l'Institut de technologie nucléaire du Nord-Ouest sur des armes à micro-ondes terrestres. Ces systèmes seraient capables d'atteindre des satellites situés à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Les experts soulignent depuis des années que le développement d'armes destinées à combattre les infrastructures spatiales est en train de devenir l'une des orientations les plus importantes de la modernisation des armées du monde.
L'importance de Starlink ne cesse de croître. La constellation de SpaceX compte désormais plus de 10 000 satellites et demeure le plus grand système de communication en orbite terrestre basse. La société d'Elon Musk a annoncé un nouveau plan d'expansion de son réseau. Il prévoit notamment le déploiement de centaines de milliers, voire d'un million de satellites, qui serviront également de centres de données orbitaux. Ces projets ambitieux alimentent depuis longtemps le débat sur la sécurité des vols spatiaux, la congestion du trafic orbital et l'impact des satellites sur les observations astronomiques. Un document préparé par des chercheurs du CASC montre que la compétition technologique s'étend de plus en plus au-delà de l'atmosphère terrestre. Les satellites ne sont plus seulement des outils de communication et de navigation. Aujourd'hui, ils constituent une composante essentielle de l'infrastructure stratégique dont dépendent le fonctionnement des armées, des économies et des systèmes de sécurité. Pour l'instant, les propositions présentées sont de nature analytique et ne constituent pas une stratégie officielle du gouvernement de Pékin. Toutefois, le simple fait qu'un tel scénario ait été élaboré démontre que les conflits futurs pourraient impliquer non seulement le cyberespace, mais aussi l'orbite terrestre, où se trouvent des milliers de satellites assurant les communications, la navigation et la transmission de données à l'échelle mondiale.
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