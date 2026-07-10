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Le marché informatique a chuté de près de 5% au deuxième trimestre 2026
Publié le: 10/07/2026 @ 18:09:54: Par Nic007 Dans "Economie"
EconomieD'après un récent rapport d'IDC, Apple est le seul grand fabricant d'ordinateurs à avoir accru sa part de marché au deuxième trimestre 2026. Ses livraisons d'ordinateurs ont progressé de 10,1 % sur un an. Apple a expédié 6,7 millions de Mac durant ce trimestre, ce qui lui confère une part de marché de 9,9 %. À titre de comparaison, l'entreprise avait expédié 6,1 millions d'appareils un an plus tôt, soit 8,5 % du marché. Face à la hausse des prix des ordinateurs Windows, elle-même alimentée par l'augmentation du coût de la mémoire vive, Apple s'est trouvée en position de force.

Lenovo reste leader du marché, avec 16,6 millions d'ordinateurs livrés contre 17 millions l'année précédente. Malgré la baisse des livraisons, sa part de marché a progressé à 24,4 %, contre 23,7 % auparavant, en raison du repli général du marché. HP se classe deuxième avec 13 millions d'unités livrées, contre 14,3 millions l'année précédente. Dell arrive en troisième position avec 9,3 millions d'ordinateurs livrés. Apple est quatrième, suivi d'ASUS. Cette dernière a livré 5 millions d'unités, soit une légère hausse de 0,2 % par rapport au deuxième trimestre 2025. Cependant, en raison du repli général du marché, sa part de marché est passée de 7 % à 7,4 %. Au total, 68,2 millions d'ordinateurs ont été livrés au deuxième trimestre 2026, contre 71,7 millions l'année précédente. Le marché s'est ainsi contracté de 4,9 %, un recul significatif.
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