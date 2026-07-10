L'iPhone Fold doté d'une batterie à capacité modeste ? Une fuite apporte des précisions.

Le lancement du premier smartphone pliable d'Apple approche à grands pas. De nombreuses informations circulent en ligne à son sujet, et les derniers rapports en provenance de la chaîne d'approvisionnement d'Apple indiquent la capacité de la batterie de l'iPhone Fold. Ces rapports suggèrent que le fabricant optera pour une batterie à double cellule, comme le font déjà la plupart des fabricants concurrents de smartphones pliables. D'après les dernières fuites, l'iPhone Fold serait équipé d'une batterie d'une capacité totale de 4 883 mAh. Sa conception repose sur deux cellules de capacités respectives de 1 921 mAh et 2 962 mAh, formant ainsi une seule alimentation. Ce type de solution est couramment utilisé dans les appareils pliables car il facilite l'agencement des composants de part et d'autre de la charnière. La capacité de la batterie devrait être inférieure à celle de l'iPhone 18 Pro Max. Ce modèle serait doté d'une batterie de 5 567 mAh, ce qui laisse présager une meilleure autonomie pour le fleuron classique d'Apple. Toutefois, cela ne signifie pas que le modèle pliable sera moins performant que ses concurrents. Au contraire, les fuites actuelles suggèrent que l'iPhone Fold pourrait offrir une batterie plus performante que les Samsung Galaxy Z Fold7 et Galaxy Z Fold8. Toutefois, cette information ne sera confirmée que par une annonce officielle et des tests.
Apple prévoit de compenser la capacité réduite de la batterie par des composants plus économes en énergie. Le smartphone sera équipé d'un processeur A20 Pro gravé en 2 nm, offrant des performances accrues tout en consommant moins d'énergie. L'autonomie pourrait ainsi être supérieure à ce que la capacité de la batterie laisse supposer. On ignore encore quel modem 5G sera intégré à l'appareil. Apple pourrait opter pour sa propre puce C2 ou conserver le Qualcomm Snapdragon X80. Si l'entreprise choisit un modem propriétaire, l'appareil pourrait gagner en efficacité énergétique. Ce ne sont pas les seuls compromis attendus pour l'iPhone pliable de première génération. Des fuites précédentes ont notamment évoqué un possible abandon de Face ID au profit de Touch ID, ce qui permettrait une meilleure organisation interne de l'appareil et une réduction de son épaisseur.
Apple fait clairement des compromis avec son iPhone pliable. Bien sûr, son succès dépendra en grande partie de son prix, et les perspectives ne sont pas encourageantes. Selon des informations non officielles, il pourrait coûter jusqu'à 2500 euros. C'est un prix élevé, même pour un smartphone pliable.
Apple prévoit de compenser la capacité réduite de la batterie par des composants plus économes en énergie. Le smartphone sera équipé d'un processeur A20 Pro gravé en 2 nm, offrant des performances accrues tout en consommant moins d'énergie. L'autonomie pourrait ainsi être supérieure à ce que la capacité de la batterie laisse supposer. On ignore encore quel modem 5G sera intégré à l'appareil. Apple pourrait opter pour sa propre puce C2 ou conserver le Qualcomm Snapdragon X80. Si l'entreprise choisit un modem propriétaire, l'appareil pourrait gagner en efficacité énergétique. Ce ne sont pas les seuls compromis attendus pour l'iPhone pliable de première génération. Des fuites précédentes ont notamment évoqué un possible abandon de Face ID au profit de Touch ID, ce qui permettrait une meilleure organisation interne de l'appareil et une réduction de son épaisseur.
Apple fait clairement des compromis avec son iPhone pliable. Bien sûr, son succès dépendra en grande partie de son prix, et les perspectives ne sont pas encourageantes. Selon des informations non officielles, il pourrait coûter jusqu'à 2500 euros. C'est un prix élevé, même pour un smartphone pliable.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité