AMD fait son retour sur AM4, et les joueurs peuvent être ravis.

Bien que la plateforme AM5 ait déjà plusieurs années, AMD tente toujours de prolonger la durée de vie du socket AM4, désormais obsolète. Un PC de jeu pré-assemblé, équipé d'un processeur Ryzen 7 4700LE, a fait son apparition en ligne. Ce système, conçu exclusivement pour les assembleurs, a été discrètement lancé en mars 2026. Le Ryzen 7 4700LE est basé sur l'architecture Zen 2 (Renoir), apparue en 2019. Ce processeur offre 8 cœurs et 16 threads, une fréquence d'horloge maximale de 4,2 GHz, 12 Mo de cache et un TDP de 65 W. Cela se traduit par une consommation énergétique modérée et un refroidissement simplifié. Toutefois, il est important de noter que ce système ne dispose pas de carte graphique intégrée ; une carte graphique dédiée est donc nécessaire. Le processeur a été repéré dans un ordinateur proposé par la société chinoise Qehi. Le kit est vendu au prix de 799,99 $. Outre le Ryzen 7 4700LE, il comprend une carte graphique GeForce RTX 3050 avec 8 Go de mémoire, 16 Go de mémoire DDR4, un SSD NVMe de 512 Go et un boîtier élégant équipé de six ventilateurs RGB. Bien que cette configuration ne soit pas parmi les plus performantes du marché, elle devrait suffire pour les tâches quotidiennes et pour de nombreux jeux récents en résolution Full HD, ou du moins pour les moins gourmands en ressources.
C'est un signe supplémentaire qu'AMD n'a pas l'intention d'abandonner complètement la plateforme AM4 pour le moment. L'entreprise a récemment relancé l'édition anniversaire du Ryzen 7 5800X3D et propose désormais un autre modèle basé sur cette architecture plus ancienne. Pour les fabricants d'ordinateurs, cela signifie la possibilité d'utiliser les cartes mères AM4 et la mémoire DDR4 existantes, ce qui réduit considérablement les coûts de production. De ce fait, des ordinateurs de jeu moins chers pourraient apparaître sur le marché, ce qui, compte tenu de la situation actuelle, offre un certain répit aux consommateurs les moins aisés, même si cette solution est loin d'être optimale. Le choix se limite en effet à des technologies obsolètes ou à du matériel très coûteux que de moins en moins de personnes peuvent s'offrir.
C'est un signe supplémentaire qu'AMD n'a pas l'intention d'abandonner complètement la plateforme AM4 pour le moment. L'entreprise a récemment relancé l'édition anniversaire du Ryzen 7 5800X3D et propose désormais un autre modèle basé sur cette architecture plus ancienne. Pour les fabricants d'ordinateurs, cela signifie la possibilité d'utiliser les cartes mères AM4 et la mémoire DDR4 existantes, ce qui réduit considérablement les coûts de production. De ce fait, des ordinateurs de jeu moins chers pourraient apparaître sur le marché, ce qui, compte tenu de la situation actuelle, offre un certain répit aux consommateurs les moins aisés, même si cette solution est loin d'être optimale. Le choix se limite en effet à des technologies obsolètes ou à du matériel très coûteux que de moins en moins de personnes peuvent s'offrir.
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