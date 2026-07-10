Disney envisage d'ajouter une offre gratuite à Disney+ alors que YouTube attire les téléspectateurs.

Disney envisage de rendre certains de ses contenus en streaming disponibles à un prix imbattable : la gratuité. Selon deux sources proches du dossier, la firme aux grandes oreilles discute de la possibilité de rendre certains contenus accessibles sur Disney+ sans abonnement. Selon un membre du personnel, Adam Smith, directeur des produits et de la technologie, a évoqué la possibilité de proposer du contenu gratuit lors d'une réunion publique sur le streaming jeudi après-midi. Cette même source a précisé que M. Smith n'avait pas communiqué de calendrier ni d'estimation de l'ampleur de cette initiative. Une personne proche de la stratégie de streaming de Disney a indiqué que ces discussions s'inscrivent dans le cadre d'une réflexion continue sur les moyens de mieux répondre aux besoins des fans. Actuellement, l'abonnement groupé Disney+ et Hulu coûte 12,99 $ par mois avec publicité ou 19,99 $ sans publicité au tarif plein.
Les services de streaming gratuits comme YouTube ont gagné en popularité auprès du public, générant une forte croissance de leur part d'audience sur les téléviseurs américains par rapport aux services payants, selon les données de Nielsen. Les trois principaux services de streaming gratuits représentaient 18,7 % du temps de visionnage sur les téléviseurs américains en avril, contre 16,8 % un an plus tôt et 12,7 % en avril 2024. Face à la hausse des prix des plateformes de streaming payantes, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les contenus gratuits proposés sur YouTube et sur des services financés par la publicité comme Tubi et The Roku Channel. (Fox, la maison mère de Tubi, prévoit de renforcer sa présence dans le streaming gratuit en rachetant Roku pour 22 milliards de dollars.)
Les services de streaming gratuits comme YouTube ont gagné en popularité auprès du public, générant une forte croissance de leur part d'audience sur les téléviseurs américains par rapport aux services payants, selon les données de Nielsen. Les trois principaux services de streaming gratuits représentaient 18,7 % du temps de visionnage sur les téléviseurs américains en avril, contre 16,8 % un an plus tôt et 12,7 % en avril 2024. Face à la hausse des prix des plateformes de streaming payantes, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les contenus gratuits proposés sur YouTube et sur des services financés par la publicité comme Tubi et The Roku Channel. (Fox, la maison mère de Tubi, prévoit de renforcer sa présence dans le streaming gratuit en rachetant Roku pour 22 milliards de dollars.)
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