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Test Sunny Café (Nintendo Switch) : Amour, gloire et café
Publié le: 10/07/2026 @ 14:51:25: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDéveloppé par le studio taïwanais GameNobility et édité par Eastasiasoft, Sunny Café se déroule à Taïwan. Vous incarnez Bowen Wu, un jeune étudiant qui gère temporairement le café de ses parents (le Café Origin) pendant leurs vacances. Un après-midi d'été, alors qu'un violent orage éclate, une jeune fille trempée nommée Kathy Gu pousse la porte de l'établissement. C’est le point de départ d'une aventure textuelle (un visual novel) d'environ 3 à 4 heures qui mélange romance étudiante, tranche de vie et nostalgie, le tout avec une immense passion pour la culture du café taïwanais. Bien que le cœur du jeu repose sur la lecture et les choix de dialogues typiques du genre, Sunny Café essaie de casser la monotonie avec des éléments interactifs.

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