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Test Trine 5 : A Clockwork Conspiracy (Xbox Series X) - Un nouveau méchant pour...
Publié le: 09/07/2026 @ 14:43:18: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDéveloppé par Frozenbyte , Trine 5 : A Clockwork Conspiracy est un jeu de plateforme et de réflexion en 2.5D à succès, humoristique et joyeux, qui en est à son cinquième opus. Quiconque a déjà vécu une aventure dans cette saga captivante et fantastique se sentira immédiatement comme chez lui, dès l'introduction. En effet, Trine 5 : A Clockwork Conspiracy reprend fidèlement tous les points forts des opus précédents sans jamais trop s'en éloigner. On retrouve ainsi les trois héros, chacun avec sa propre personnalité. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, les voici : Zoya , la première que l'on rencontre, est une voleuse agile, rusée et vaniteuse, excellente archère. La seule femme du trio est accompagnée de Pontius , un chevalier héroïque, rondouillard et en armure, dont la maladresse est irrésistible. Enfin, après le rôdeur et le guerrier, impossible d'oublier le magicien : voici Amadeus , l'un des éléments comiques les plus réussis du jeu. Bref, nos trois héros sont désormais célèbres dans le royaume ; le pouvoir de Trine les imprègne et leurs exploits sont connus de tous, jeunes et vieux. Cependant, leur présence ne fait pas l'unanimité, notamment auprès de Dame Laria et de l'inventeur Goderic. Ces derniers organisent un banquet en leur honneur dans le but de les vaincre et de conquérir le royaume sans rencontrer d'adversaires à leur hauteur. Disons simplement que leur plan ne se déroule pas comme prévu, et nos trois héros se retrouvent confrontés aux deux antagonistes et au royaume qu'il faut sauver. En réalité, Trine 5 : A Clockwork Conspiracy propose un récit fondamentalement basé sur un humour léger et agréable, jamais vulgaire ni prévisible. Bien que l'histoire ne soit pas révolutionnaire, avec un développement assez prévisible et familier, Trine 5 : A Clockwork Conspiracy parvient tout de même à nous offrir une série d'événements bizarres, grâce à une galerie de personnages résolument comiques , comme une sorte de nécromancien gâteux incapable de contrôler les morts qu'il ressuscite (pour n'en citer qu'un). Cette fois, le problème ne se limite pas à Lady Laria, mais concerne également une véritable armée de robots guerriers. À l'instar d'autres titres, le remplacement des humains par des machines soulève de nombreuses questions et incertitudes quant à la véritable nature du personnage. Au final, le récit brille moins par son originalité et son ampleur que par son humour et ses personnages. Il propose néanmoins une intrigue cohérente avec la saga Trine et offre un nouvel éclairage sur la vie de nos trois héros comiques.

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