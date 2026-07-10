The Elder Scrolls VI : Les licenciements chez Xbox affectent durement le développement

Publié le: 10/07/2026 @ 13:43:30: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
La vague de licenciements chez Xbox a fortement impacté le développement de The Elder Scrolls VI, selon un article d' IGN. Plus de 50 employés de Bethesda Game Studios auraient quitté l'entreprise, parmi lesquels des programmeurs, des artistes et des concepteurs. Plusieurs employés, s'exprimant sous couvert d'anonymat, font état d'une forte baisse du moral au sein du studio, atteignant un niveau historiquement bas. Ces licenciements ont un impact considérable sur le projet et pourraient retarder son développement. On craint également que les postes vacants ne soient pourvus par des prestataires externes ou que les nouveaux employés doivent être formés aux outils de développement propriétaires, ce qui pourrait engendrer de nouveaux retards. Toujours selon IGN, le service des ressources humaines a également annulé une cérémonie commémorative organisée par le syndicat pour les employés licenciés, peu après sa mise en place. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée pour The Elder Scrolls VI ; d'après le journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, sa sortie n'est pas prévue avant plusieurs années.
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