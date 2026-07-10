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L'Europe défie ChatGPT. Le nouveau GDPRchat met l'accent sur la confidentialité.
Publié le: 10/07/2026 @ 13:22:51: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationLe marché européen de l'intelligence artificielle voit l'arrivée d'un nouvel acteur qui défie ouvertement ChatGPT. La start-up danoise FRITS AI a lancé GDPRchat, présenté comme un chatbot conçu dès le départ pour être conforme à la réglementation européenne sur la protection des données. Les créateurs affirment que les utilisateurs n'ont pas à craindre que leurs données soient transférées hors de l'Union européenne ni qu'elles soient suivies par des plateformes publicitaires externes. Cependant, la demande est si forte que les nouveaux utilisateurs sont placés sur liste d'attente. Ce nouveau service arrive à un moment où le débat sur la protection des données et la dépendance de l'Europe vis-à-vis des géants américains de l'IA s'intensifie. FRITS AI espère que cet argument convaincra les entreprises et les particuliers de modifier leurs habitudes.

GDPRchat repose sur le modèle de langage de la société française Mistral AI, présentée depuis plusieurs mois comme l'une des alternatives européennes les plus importantes à OpenAI et Google. L'infrastructure entière est hébergée sur des serveurs du fournisseur allemand Hetzner, et les développeurs insistent sur le fait que le service n'utilise aucun outil de suivi ou de publicité tiers. Lors de ses recherches en ligne, le chatbot utilise Brave Search. Avant que la requête ne quitte l'infrastructure située dans l'Union européenne, les données d'identification de l'utilisateur, y compris son adresse IP, sont supprimées. La startup précise également qu'elle permet aux utilisateurs de supprimer définitivement leur compte et de consulter les informations relatives au traitement de leurs données. Il s'agit de l'élément central de la stratégie de GDPRchat et du principal argument de ses créateurs pour se démarquer de leurs concurrents.

FRITS AI ne cache pas que son projet a été créé en réponse aux inquiétudes concernant le traitement des données par les entreprises américaines. La start-up cite principalement le CLOUD Act américain, qui autorise les autorités américaines à demander l'accès aux données stockées par les entreprises américaines. D'après les créateurs, cela signifie que les utilisateurs de services tels que ChatGPT, Google Gemini ou Microsoft Copilot pourraient préférer des solutions développées et maintenues exclusivement au sein de l'Union européenne.

Bien que l'idée suscite l'intérêt, GDPRchat ne part pas de zéro. Paradoxalement, le service repose sur le modèle d'IA de Mistral, et l'entreprise française développe déjà son propre chatbot, Le Chat. De plus, les utilisateurs attendent aujourd'hui bien plus qu'une simple conversation des assistants IA modernes. La génération d'images, l'analyse de documents, l'exécution de code et des fonctionnalités avancées de gestion de fichiers sont devenues la norme. GDPRchat revendique l'accès à plus de 20 outils, mais aucun test indépendant comparant ses performances à celles de ChatGPT, Gemini ou Claude n'a encore été publié. Le succès du projet sera donc déterminé non seulement par le niveau de protection de la vie privée, mais aussi par la qualité réelle des réponses et la rapidité de développement de la plateforme.
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