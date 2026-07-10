Microsoft confie Windows à l'intelligence artificielle. Fini la recherche manuelle de bugs.

Microsoft annonce l'un des changements les plus importants apportés à la sécurité de Windows depuis des années. L'entreprise mise de plus en plus sur l'intelligence artificielle, qui détectera automatiquement les failles de sécurité, analysera les menaces potentielles et accélérera le développement des correctifs. Le fabricant de Windows affirme que l'ère de la détection manuelle des bogues touche à sa fin et que l'IA deviendra un outil fondamental pour les ingénieurs en sécurité . Microsoft reconnaît que les cybercriminels utilisent également l'intelligence artificielle pour identifier les failles logicielles. L'entreprise souhaite réduire le délai de détection des vulnérabilités zero-day et déployer les correctifs plus rapidement qu'auparavant. La nouvelle stratégie repose sur un système performant appelé MDASH, un moteur d'analyse de code multi-agents. Cette solution est déjà intégrée au processus de développement Windows et analyse automatiquement de larges portions de code source afin d'y détecter d'éventuelles erreurs. Les algorithmes éliminent les faux positifs et ne transmettent aux ingénieurs que les rapports les plus crédibles. Microsoft affirme que cela raccourcit considérablement le processus de vérification tout en augmentant les chances de détecter les vulnérabilités critiques avant que les cybercriminels ne les exploitent. Le processus ne s'arrête pas à la simple détection du bogue. Les équipes de sécurité des produits et le Centre de réponse aux incidents de sécurité de Microsoft participent également à l'analyse, évaluent l'impact de la vulnérabilité sur les utilisateurs, analysent les données de télémétrie et planifient le déploiement des correctifs.
Microsoft a également annoncé des mises à jour de ses procédures de développement logiciel. L'entreprise développe un modèle de sécurité intégrée dès la conception qui privilégie la sécurité à chaque étape du développement de nouvelles fonctionnalités. L'intelligence artificielle sera intégrée tout au long du cycle de vie du développement logiciel. Elle permettra de détecter les erreurs, d'analyser leur importance, de faciliter la préparation des correctifs et de vérifier leur qualité avant leur mise en service auprès des utilisateurs. Le fabricant a également annoncé de nouveaux investissements dans le programme de validation des mises à jour de sécurité et dans ses propres systèmes de test. Les outils intelligents de détection automatique des erreurs et de proposition de correctifs joueront un rôle de plus en plus important, laissant la décision finale aux équipes d'ingénierie.
L'entreprise ne cache pas que même les meilleures mesures de sécurité seront inefficaces si les utilisateurs et les administrateurs tardent à installer les correctifs. Microsoft a donc de nouveau exhorté les services informatiques à abandonner les longs délais de mise à jour et à adopter un déploiement progressif des nouvelles versions de Windows. Selon le fabricant, les organisations devraient tester les mises à jour mensuelles à l'avance, utiliser les versions préliminaires publiées avant le Patch Tuesday officiel et suivre les annonces concernant les nouvelles vulnérabilités CVE. Microsoft affirme que les outils d'administration modernes tels que Windows Autopatch, Hotpatch, Intune, l'accès conditionnel et les stratégies de conformité permettent une gestion des mises à jour beaucoup plus sécurisée, même dans les très grands environnements d'entreprise.
Microsoft indique que les utilisateurs pourront constater une augmentation du nombre de mises à jour de sécurité à chaque nouvelle version de Windows. Cependant, l'entreprise souligne que cela ne doit pas être interprété comme un signe de baisse de la qualité du système. Le fabricant explique que la fréquence accrue des correctifs est due à une détection des menaces de plus en plus efficace avant leur déploiement à grande échelle. Si une mise à jour entraîne des problèmes imprévus, les utilisateurs pourront toujours recourir au mécanisme de restauration en cas de problème connu, qui permet de revenir rapidement à une version antérieure défectueuse.
Microsoft a également annoncé des mises à jour de ses procédures de développement logiciel. L'entreprise développe un modèle de sécurité intégrée dès la conception qui privilégie la sécurité à chaque étape du développement de nouvelles fonctionnalités. L'intelligence artificielle sera intégrée tout au long du cycle de vie du développement logiciel. Elle permettra de détecter les erreurs, d'analyser leur importance, de faciliter la préparation des correctifs et de vérifier leur qualité avant leur mise en service auprès des utilisateurs. Le fabricant a également annoncé de nouveaux investissements dans le programme de validation des mises à jour de sécurité et dans ses propres systèmes de test. Les outils intelligents de détection automatique des erreurs et de proposition de correctifs joueront un rôle de plus en plus important, laissant la décision finale aux équipes d'ingénierie.
L'entreprise ne cache pas que même les meilleures mesures de sécurité seront inefficaces si les utilisateurs et les administrateurs tardent à installer les correctifs. Microsoft a donc de nouveau exhorté les services informatiques à abandonner les longs délais de mise à jour et à adopter un déploiement progressif des nouvelles versions de Windows. Selon le fabricant, les organisations devraient tester les mises à jour mensuelles à l'avance, utiliser les versions préliminaires publiées avant le Patch Tuesday officiel et suivre les annonces concernant les nouvelles vulnérabilités CVE. Microsoft affirme que les outils d'administration modernes tels que Windows Autopatch, Hotpatch, Intune, l'accès conditionnel et les stratégies de conformité permettent une gestion des mises à jour beaucoup plus sécurisée, même dans les très grands environnements d'entreprise.
Microsoft indique que les utilisateurs pourront constater une augmentation du nombre de mises à jour de sécurité à chaque nouvelle version de Windows. Cependant, l'entreprise souligne que cela ne doit pas être interprété comme un signe de baisse de la qualité du système. Le fabricant explique que la fréquence accrue des correctifs est due à une détection des menaces de plus en plus efficace avant leur déploiement à grande échelle. Si une mise à jour entraîne des problèmes imprévus, les utilisateurs pourront toujours recourir au mécanisme de restauration en cas de problème connu, qui permet de revenir rapidement à une version antérieure défectueuse.
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