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Netflix va-t-il remettre au goût du jour l'essai gratuit de 30 jours ? Oui et non
Publié le: 10/07/2026 @ 00:33:50: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoNetflix proposait autrefois une période d'essai gratuite. Celle-ci avait été supprimée, mais il semblerait que la plateforme de streaming l'ait réintroduite. Il y a cependant un hic. Si certains utilisateurs y ont accès, la situation est plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, cette option n'est pas accessible à tous. Certains utilisateurs ont eu la possibilité d'utiliser Netflix gratuitement pendant 30 jours. D'autres ont bénéficié d'une offre de 7 jours, tandis que d'autres encore n'ont reçu aucune offre de période d'essai. Il semblerait que la promotion soit aléatoire et que tout le monde ne dispose pas du même temps pour profiter gratuitement de Netflix. De plus, de nombreux utilisateurs doivent renoncer à l'offre et payer pour le service. Il convient également de noter que l'offre a toujours été réservée aux nouveaux utilisateurs, et rien n'a changé à ce sujet. Quoi qu'il en soit, le retour de la période d'essai est une bonne nouvelle. Rappelons que Netflix lutte contre le partage de comptes et les hausses de prix depuis sept ans, et plus particulièrement ces derniers mois. Cette promotion est l'une des rares bonnes nouvelles concernant le géant du streaming. Netflix risque une fois de plus d'agacer ses utilisateurs. La plateforme a commencé à envoyer aux abonnés un message indiquant que chaque profil doit désormais posséder une adresse e-mail distincte. C'est la fin des comptes partagés, puisque la plupart des profils requièrent maintenant des adresses e-mail séparées, ce qui ne fait que complexifier l'expérience.
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