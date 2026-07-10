Publié le: 10/07/2026 @ 00:31:31: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
DuckDuckGo a ajouté une fonctionnalité permettant de bloquer la plupart des publicités YouTube. Cette solution supprime les publicités avant et pendant la vidéo. Les utilisateurs peuvent ainsi regarder des vidéos sans avoir à installer d'extensions supplémentaires pour leur navigateur. Cette fonctionnalité est déjà activée par défaut dans les dernières versions de DuckDuckGo pour Windows, macOS et iOS. Sur Android, les utilisateurs doivent l'activer manuellement dans les paramètres de leur navigateur, dans la section de blocage des publicités. L'entreprise précise que cette fonctionnalité est indépendante du mode Duck Player, précédemment disponible et axé principalement sur la protection de la vie privée lors de l'utilisation de YouTube. Duck Player utilise les paramètres de confidentialité les plus restrictifs de la plateforme, limitant ainsi le suivi des utilisateurs et la publicité personnalisée. La nouvelle fonctionnalité bloque cependant uniquement le contenu publicitaire lors de l'utilisation de l'interface YouTube classique. Les deux outils peuvent fonctionner simultanément, permettant aux utilisateurs de conserver leur historique de visionnage, leurs listes de lecture enregistrées et d'autres fonctionnalités de la plateforme tout en regardant des vidéos sans interruption publicitaire.
Le mécanisme de DuckDuckGo repose sur des listes de filtres élaborées par la communauté, à l'origine du projet uBlock Origin. L'entreprise les a complétées par ses propres règles, conçues pour améliorer l'efficacité du blocage et garantir une meilleure compatibilité avec le comportement des navigateurs. Ainsi, DuckDuckGo n'a pas créé son propre moteur de toutes pièces, mais utilise des solutions éprouvées, développées par la communauté depuis des années. Le fabricant signale toutefois que les utilisateurs peuvent constater un temps de chargement légèrement plus long avant le début de la lecture de la vidéo. Une fois la vidéo chargée, le visionnage devrait être fluide et sans interruption. L'entreprise rappelle également aux utilisateurs que YouTube modifie régulièrement l'affichage des publicités ; le blocage peut donc être temporairement inopérant jusqu'à la mise à jour des listes de filtres. DuckDuckGo vous invite à tester cette fonctionnalité et à soumettre des commentaires anonymes directement depuis votre navigateur. Cette solution étant encore en phase de lancement, le développeur compte sur vos retours pour corriger les éventuels bugs et améliorer les performances lors des prochaines mises à jour.
Cette nouvelle fonctionnalité montre que les développeurs de navigateurs s'efforcent de plus en plus de proposer des outils essentiels sans nécessiter l'installation de modules complémentaires externes. À cet égard, DuckDuckGo rejoint Brave et Opera, qui disposent depuis longtemps de mécanismes intégrés de blocage des publicités et des traqueurs, tandis que les navigateurs populaires basés sur Chromium réduisent progressivement la prise en charge des extensions utilisant Manifest V2, notamment uBlock Origin.
Le mécanisme de DuckDuckGo repose sur des listes de filtres élaborées par la communauté, à l'origine du projet uBlock Origin. L'entreprise les a complétées par ses propres règles, conçues pour améliorer l'efficacité du blocage et garantir une meilleure compatibilité avec le comportement des navigateurs. Ainsi, DuckDuckGo n'a pas créé son propre moteur de toutes pièces, mais utilise des solutions éprouvées, développées par la communauté depuis des années. Le fabricant signale toutefois que les utilisateurs peuvent constater un temps de chargement légèrement plus long avant le début de la lecture de la vidéo. Une fois la vidéo chargée, le visionnage devrait être fluide et sans interruption. L'entreprise rappelle également aux utilisateurs que YouTube modifie régulièrement l'affichage des publicités ; le blocage peut donc être temporairement inopérant jusqu'à la mise à jour des listes de filtres. DuckDuckGo vous invite à tester cette fonctionnalité et à soumettre des commentaires anonymes directement depuis votre navigateur. Cette solution étant encore en phase de lancement, le développeur compte sur vos retours pour corriger les éventuels bugs et améliorer les performances lors des prochaines mises à jour.
Cette nouvelle fonctionnalité montre que les développeurs de navigateurs s'efforcent de plus en plus de proposer des outils essentiels sans nécessiter l'installation de modules complémentaires externes. À cet égard, DuckDuckGo rejoint Brave et Opera, qui disposent depuis longtemps de mécanismes intégrés de blocage des publicités et des traqueurs, tandis que les navigateurs populaires basés sur Chromium réduisent progressivement la prise en charge des extensions utilisant Manifest V2, notamment uBlock Origin.
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