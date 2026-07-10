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Google teste déjà le processeur Tensor G7.
Publié le: 10/07/2026 @ 00:29:52: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleSelon une source interne, Google teste déjà le processeur Tensor G7 avec la prise en charge de la RAM LPDDR5X et LPDDR6. Bien que certains spéculent sur une nouvelle limitation des performances de calcul et graphiques du processeur par Google, cette mise à niveau de la mémoire pourrait transformer radicalement l'expérience utilisateur. Compte tenu des efforts de Google en matière d'intelligence artificielle, le passage à la LPDDR6 pour le Tensor G7 pourrait offrir une bande passante mémoire nettement supérieure, un atout majeur pour l'exécution de tâches d'IA directement sur l'appareil. Il est également probable que cette mémoire plus rapide et plus économe en énergie permette à l'entreprise d'utiliser un bus mémoire 96 bits, réduisant ainsi la latence et accélérant les transferts de données entre le processeur et la RAM.

Grâce au chargement préalable des grands modèles de langage en mémoire, le Tensor G7 pourrait offrir des performances d'IA nettement supérieures, même si ses capacités CPU et GPU accusent un retard de plusieurs générations par rapport aux solutions concurrentes. Cependant, face à la hausse du coût de la DRAM, Google pourrait abandonner la prise en charge de la LPDDR6 sur le Tensor G7. Les performances en IA sont prometteuses, mais un smartphone équipé de cette nouvelle mémoire trop cher ne trouvera pas preneur. L'entreprise devra donc trouver un compromis, conciliant innovation et prix raisonnable pour son nouveau fleuron.
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