Apple produira des puces en collaboration avec Broadcom.

Apple a annoncé un nouvel accord pluriannuel avec Broadcom, portant sur le développement et la fabrication de composants spécialisés et de technologies sans fil avancées pour une large gamme d'appareils Apple. Cet accord, dont la valeur est estimée à plus de 30 milliards de dollars, permettra la production de plus de 15 milliards de puces aux États-Unis et créera et maintiendra des centaines d'emplois. L'usine fabriquera des composants radiofréquences de pointe, notamment des filtres FBAR, ainsi que des solutions sans fil avancées. Ces technologies, utilisées dans de nombreux produits Apple, sont essentielles pour garantir des débits de transfert de données élevés et des connexions stables.
Apple souligne collaborer depuis plusieurs années avec les autorités américaines et des partenaires industriels afin de mettre en place une chaîne d'approvisionnement complète en semi-conducteurs aux États-Unis. Ce nouvel accord marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de cette stratégie. Broadcom participe au programme de fabrication américain d'Apple, lancé l'an dernier pour accélérer le développement de la production aux États-Unis. Ce nouvel accord représente le plus gros investissement d'Apple dans le cadre de cette initiative. Cependant, la date de mise en service des nouvelles usines n'a pas encore été annoncée, ce qui laisse supposer qu'elle ne sera pas immédiate. En effet, la construction des usines est indispensable avant la production de puces.
Apple souligne collaborer depuis plusieurs années avec les autorités américaines et des partenaires industriels afin de mettre en place une chaîne d'approvisionnement complète en semi-conducteurs aux États-Unis. Ce nouvel accord marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de cette stratégie. Broadcom participe au programme de fabrication américain d'Apple, lancé l'an dernier pour accélérer le développement de la production aux États-Unis. Ce nouvel accord représente le plus gros investissement d'Apple dans le cadre de cette initiative. Cependant, la date de mise en service des nouvelles usines n'a pas encore été annoncée, ce qui laisse supposer qu'elle ne sera pas immédiate. En effet, la construction des usines est indispensable avant la production de puces.
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