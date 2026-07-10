Reddit commence à exiger une pièce d'identité en Europe

Reddit a commencé à mettre en place de nouvelles politiques de vérification d'âge pour les utilisateurs de l'Union européenne et de Norvège. Ceux que le système considère comme potentiellement mineurs ne pourront pas accéder aux sections réservées aux adultes sans avoir vérifié leur âge. Les utilisateurs peuvent choisir entre soumettre une pièce d'identité officielle ou prendre un selfie pour une analyse automatisée. Le processus ne commence pas par une demande d'identification. Reddit utilise d'abord ses propres mécanismes pour analyser l'activité du compte. Ces algorithmes prennent en compte l'historique des publications, l'utilisation du site et la langue employée. Sur cette base, ils tentent d'estimer l'âge du titulaire du compte. Si le système détermine qu'un utilisateur est majeur, son utilisation de la plateforme reste inchangée. En cas de doute, l'accès à certaines communautés est bloqué jusqu'à ce que la vérification soit effectuée. Reddit n'a pas divulgué la liste complète des signaux utilisés par ses algorithmes ; les utilisateurs ignorent donc quels comportements pourraient déclencher une vérification. Persona, une société tierce spécialisée dans les services de vérification d'identité, est chargée de la vérification de l'âge. Reddit précise qu'elle ne conserve aucune photo de document ni aucun selfie soumis. Selon la plateforme, elle reçoit uniquement le résultat de la vérification et la date de naissance confirmée. Cela n'a toutefois pas mis fin au débat. Les critiques soulignent que l'ensemble du processus se déroule en dehors de Reddit. Les données sont transférées à une entité dont la politique de confidentialité l'autorise à utiliser des sources d'information supplémentaires, telles que les données de l'appareil, les informations de géolocalisation, les registres publics et les bases de données obtenues auprès de partenaires.
Les nouvelles restrictions s'appliquent aux communautés signalées comme étant destinées à un public adulte, mais certains utilisateurs indiquent que des groupes dédiés à la santé mentale et au soutien émotionnel sont également concernés. Par conséquent, les personnes cherchant de l'aide peuvent voir un message leur demandant de vérifier leur âge avant d'accéder à la discussion. C'est cet élément qui a suscité le plus de controverses. Reddit a bâti sa popularité au fil des ans comme un lieu d'échange anonyme d'opinions sur des sujets sensibles. Les nouvelles procédures font craindre à certains utilisateurs la perte de cet anonymat. La plateforme modifie également le fonctionnement des comptes des adolescents. Les utilisateurs âgés de 13 à 15 ans bénéficient des paramètres de confidentialité les plus restrictifs. Ces restrictions concernent notamment les discussions, la possibilité de suivre d'autres comptes et la visibilité de leur profil dans les moteurs de recherche. Les jeunes de 16 et 17 ans commencent également à utiliser le service avec des paramètres plus stricts, qu'ils peuvent toutefois modifier ultérieurement.
Ce nouveau système fait suite à des mois de pression croissante de la part des autorités de régulation européennes. Un tournant particulièrement significatif a été la décision de l'Autorité britannique de protection des données (Data Protection Authority), qui a infligé une lourde amende à Reddit pour avoir omis de protéger adéquatement les données des enfants. Les autorités ont constaté que la méthode précédente, qui reposait sur l'autodéclaration de l'âge lors de l'inscription, ne permettait pas une vérification efficace. Il y a quelques mois à peine, Steve Huffman, PDG de Reddit, assurait que l'entreprise ne souhaitait pas connaître la véritable identité de ses utilisateurs. Il soulignait également que la vérification des documents était un dernier recours et ne serait utilisée que lorsque la loi l'exigeait. La réglementation européenne a précisément engendré cette situation. D'autres inquiétudes découlent d'analyses antérieures des opérations de Persona. Des chercheurs en sécurité ont décrit un environnement de test utilisant des mécanismes d'analyse d'identité poussés, notamment la reconnaissance faciale, l'évaluation des risques et le recoupement des données. Cela ne signifie pas que les mêmes fonctionnalités sont utilisées pour vérifier les utilisateurs de Reddit. Toutefois, l'ampleur des capacités des plateformes d'identification modernes a conduit de nombreux internautes à s'interroger sur la portée des données traitées et sur la durée de conservation de ces informations dans les systèmes des prestataires de services externes.
Les nouvelles restrictions s'appliquent aux communautés signalées comme étant destinées à un public adulte, mais certains utilisateurs indiquent que des groupes dédiés à la santé mentale et au soutien émotionnel sont également concernés. Par conséquent, les personnes cherchant de l'aide peuvent voir un message leur demandant de vérifier leur âge avant d'accéder à la discussion. C'est cet élément qui a suscité le plus de controverses. Reddit a bâti sa popularité au fil des ans comme un lieu d'échange anonyme d'opinions sur des sujets sensibles. Les nouvelles procédures font craindre à certains utilisateurs la perte de cet anonymat. La plateforme modifie également le fonctionnement des comptes des adolescents. Les utilisateurs âgés de 13 à 15 ans bénéficient des paramètres de confidentialité les plus restrictifs. Ces restrictions concernent notamment les discussions, la possibilité de suivre d'autres comptes et la visibilité de leur profil dans les moteurs de recherche. Les jeunes de 16 et 17 ans commencent également à utiliser le service avec des paramètres plus stricts, qu'ils peuvent toutefois modifier ultérieurement.
Ce nouveau système fait suite à des mois de pression croissante de la part des autorités de régulation européennes. Un tournant particulièrement significatif a été la décision de l'Autorité britannique de protection des données (Data Protection Authority), qui a infligé une lourde amende à Reddit pour avoir omis de protéger adéquatement les données des enfants. Les autorités ont constaté que la méthode précédente, qui reposait sur l'autodéclaration de l'âge lors de l'inscription, ne permettait pas une vérification efficace. Il y a quelques mois à peine, Steve Huffman, PDG de Reddit, assurait que l'entreprise ne souhaitait pas connaître la véritable identité de ses utilisateurs. Il soulignait également que la vérification des documents était un dernier recours et ne serait utilisée que lorsque la loi l'exigeait. La réglementation européenne a précisément engendré cette situation. D'autres inquiétudes découlent d'analyses antérieures des opérations de Persona. Des chercheurs en sécurité ont décrit un environnement de test utilisant des mécanismes d'analyse d'identité poussés, notamment la reconnaissance faciale, l'évaluation des risques et le recoupement des données. Cela ne signifie pas que les mêmes fonctionnalités sont utilisées pour vérifier les utilisateurs de Reddit. Toutefois, l'ampleur des capacités des plateformes d'identification modernes a conduit de nombreux internautes à s'interroger sur la portée des données traitées et sur la durée de conservation de ces informations dans les systèmes des prestataires de services externes.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité