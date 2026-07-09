Les nouvelles voitures seront équipées de caméras pointées vers le visage du conducteur.

À compter du 7 juillet, toutes les voitures neuves vendues dans l'Union européenne devront être équipées d'un système de surveillance du comportement du conducteur. Une caméra frontale est conçue pour détecter les signes de distraction et avertir le conducteur s'il quitte la route des yeux trop longtemps. La Commission européenne affirme que cette nouvelle solution permettra de réduire le nombre d'accidents. Cependant, cet enthousiasme n'est pas partagé par tous. La nouvelle réglementation a suscité un vif débat sur les limites de la vie privée. Les critiques avertissent que les voitures deviennent de plus en plus des dispositifs surveillant constamment leurs utilisateurs, les constructeurs ayant accès à toujours plus d'informations sur le comportement des conducteurs. Cette nouvelle exigence découle de la réglementation européenne en matière de sécurité des véhicules. Tout véhicule particulier (voiture et fourgonnette) nouvellement homologué doit être équipé d'un système avancé d'alerte de distraction du conducteur (ADDW). Cette technologie utilise une caméra pointée sur le visage du conducteur. Le logiciel analyse la direction du regard, les mouvements de la tête et le comportement du conducteur. Si le système détecte une distraction prolongée du conducteur, il affiche un avertissement visuel ou sonore pour l'inciter à se recentrer.
Les autorités de l'UE affirment que la distraction et la fatigue figurent parmi les causes les plus fréquentes d'accidents de la route. Les systèmes obligatoires visent à assister les conducteurs et à réduire le nombre de situations dangereuses. Les caméras de surveillance du conducteur font partie d'un ensemble plus vaste de systèmes de sécurité obligatoires. Les voitures neuves doivent également être équipées de fonctionnalités permettant le freinage d'urgence, l'amélioration de la protection des piétons et la surveillance de certains paramètres techniques du véhicule. Les constructeurs automobiles développent des technologies similaires depuis plusieurs années, mais jusqu'à présent, leur installation dépendait principalement du segment de véhicule ou de ses équipements. Désormais, ces solutions deviennent la norme, imposées par la réglementation européenne. Des réglementations similaires devraient également apparaître sur le marché américain, où l'obligation d'utiliser des systèmes de surveillance des conducteurs entrera en vigueur l'année prochaine.
Le point le plus controversé concerne le traitement des informations enregistrées par les caméras. La Commission européenne assure que le système ADDW n'est pas utilisé pour l'identification biométrique des utilisateurs et que les données analysées restent à l'intérieur du véhicule. Toutefois, cela n'a pas rassuré certains experts et utilisateurs. Des questions ont été soulevées quant à l'utilisation future potentielle de ces informations par les constructeurs automobiles, les fournisseurs de services numériques et les compagnies d'assurance. Le débat est alimenté par des affaires antérieures de collecte de données par les constructeurs automobiles. Ces dernières années, de nombreux cas de partage de données d'utilisation des véhicules avec des tiers ont été signalés, entraînant de multiples enquêtes de la part des autorités de réglementation et des organismes de protection de la vie privée. La nouvelle réglementation a immédiatement suscité des débats sur les réseaux sociaux et les forums automobiles. Certains conducteurs estiment que cette surveillance accrue est justifiée si elle contribue à réduire les accidents liés à l'utilisation du smartphone ou aux moments d'inattention. Cependant, les voix critiques ne manquent pas. De nombreux internautes considèrent l'obligation d'installer des caméras comme une nouvelle étape vers une surveillance constante des usagers. Certains affirment également que les propriétaires de véhicules chercheront des moyens de désactiver ou de masquer physiquement les caméras après l'achat.
L'efficacité des assistants électroniques fait également débat. Certains conducteurs se souviennent de situations où les systèmes de sécurité automatisés ont mal interprété la situation routière et sont intervenus au pire moment. Les véhicules modernes sont déjà équipés de dizaines de capteurs, de caméras et d'ordinateurs qui analysent le style de conduite, la vitesse, la position du véhicule et le fonctionnement des systèmes de sécurité. L'obligation d'installer des caméras de surveillance du conducteur constitue la prochaine étape de cette évolution. Pour les constructeurs, cela représente une opportunité de développer des systèmes d'aide à la conduite plus performants et de futures fonctionnalités de conduite autonome. Cependant, pour certains utilisateurs, cela soulève de nouvelles questions quant à l'étendue des données collectées par le véhicule et aux personnes autorisées à y accéder.
Les autorités de l'UE affirment que la distraction et la fatigue figurent parmi les causes les plus fréquentes d'accidents de la route. Les systèmes obligatoires visent à assister les conducteurs et à réduire le nombre de situations dangereuses. Les caméras de surveillance du conducteur font partie d'un ensemble plus vaste de systèmes de sécurité obligatoires. Les voitures neuves doivent également être équipées de fonctionnalités permettant le freinage d'urgence, l'amélioration de la protection des piétons et la surveillance de certains paramètres techniques du véhicule. Les constructeurs automobiles développent des technologies similaires depuis plusieurs années, mais jusqu'à présent, leur installation dépendait principalement du segment de véhicule ou de ses équipements. Désormais, ces solutions deviennent la norme, imposées par la réglementation européenne. Des réglementations similaires devraient également apparaître sur le marché américain, où l'obligation d'utiliser des systèmes de surveillance des conducteurs entrera en vigueur l'année prochaine.
Le point le plus controversé concerne le traitement des informations enregistrées par les caméras. La Commission européenne assure que le système ADDW n'est pas utilisé pour l'identification biométrique des utilisateurs et que les données analysées restent à l'intérieur du véhicule. Toutefois, cela n'a pas rassuré certains experts et utilisateurs. Des questions ont été soulevées quant à l'utilisation future potentielle de ces informations par les constructeurs automobiles, les fournisseurs de services numériques et les compagnies d'assurance. Le débat est alimenté par des affaires antérieures de collecte de données par les constructeurs automobiles. Ces dernières années, de nombreux cas de partage de données d'utilisation des véhicules avec des tiers ont été signalés, entraînant de multiples enquêtes de la part des autorités de réglementation et des organismes de protection de la vie privée. La nouvelle réglementation a immédiatement suscité des débats sur les réseaux sociaux et les forums automobiles. Certains conducteurs estiment que cette surveillance accrue est justifiée si elle contribue à réduire les accidents liés à l'utilisation du smartphone ou aux moments d'inattention. Cependant, les voix critiques ne manquent pas. De nombreux internautes considèrent l'obligation d'installer des caméras comme une nouvelle étape vers une surveillance constante des usagers. Certains affirment également que les propriétaires de véhicules chercheront des moyens de désactiver ou de masquer physiquement les caméras après l'achat.
L'efficacité des assistants électroniques fait également débat. Certains conducteurs se souviennent de situations où les systèmes de sécurité automatisés ont mal interprété la situation routière et sont intervenus au pire moment. Les véhicules modernes sont déjà équipés de dizaines de capteurs, de caméras et d'ordinateurs qui analysent le style de conduite, la vitesse, la position du véhicule et le fonctionnement des systèmes de sécurité. L'obligation d'installer des caméras de surveillance du conducteur constitue la prochaine étape de cette évolution. Pour les constructeurs, cela représente une opportunité de développer des systèmes d'aide à la conduite plus performants et de futures fonctionnalités de conduite autonome. Cependant, pour certains utilisateurs, cela soulève de nouvelles questions quant à l'étendue des données collectées par le véhicule et aux personnes autorisées à y accéder.
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