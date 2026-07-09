Microsoft exclut OpenAI de Copilot. C'est trop cher.

Publié le: 09/07/2026 @ 13:47:42: Par Nic007 Dans "Programmation"
Depuis des années, Microsoft est considéré comme le principal partenaire d'OpenAI et l'un des moteurs du développement de l'IA générative. Aujourd'hui, l'entreprise prend une décision qui pourrait redéfinir l'ensemble du secteur. D'après les informations révélées par Bloomberg, Microsoft a commencé à rediriger certaines requêtes des utilisateurs de Copilot vers ses propres modèles d'IA. Cela signifie que toutes les réponses générées dans les applications Microsoft 365 ne reposent pas sur les technologies OpenAI ou Anthropic. Pour l'instant, ce changement ne concerne qu'une partie du trafic. Des dizaines de milliers de requêtes sont traitées par les modèles propriétaires de Microsoft, ce qui représente toutefois un faible pourcentage de l'écosystème Copilot dans son ensemble. Néanmoins, la stratégie de l'entreprise est claire : Microsoft entend progressivement réduire sa dépendance aux fournisseurs de modèles de langage externes. La principale raison de cette décision est d'ordre financier. Fournir des modèles d'IA avancés à des millions d'utilisateurs engendre des coûts d'infrastructure et de traitement des données considérables. Le problème est particulièrement aigu avec les abonnements offrant des limites d'utilisation de l'IA très larges. Selon les données citées par les analystes du secteur, un utilisateur intensif d'un forfait à 200 $ par mois peut générer des dépenses réelles dépassant 14 000 $. Les fournisseurs de services prennent en charge la différence, misant sur le fait que la plupart des clients n'exploiteront pas pleinement leur abonnement. En pratique, ce modèle économique s'avère de plus en plus difficile à maintenir. Plus les outils d'IA gagnent en popularité, plus leurs coûts d'exploitation augmentent.
La stratégie de l'entreprise a été clairement exposée par Mustafa Suleyman, responsable de l'IA chez Microsoft. En juin, il a admis que l'entreprise versait des sommes importantes à Anthropic pour l'utilisation de ses modèles, et que l'objectif à long terme restait de réduire, puis d'éliminer, ces coûts. Cela montre que Microsoft n'a aucune intention d'abandonner le développement de Copilot. Cependant, le fonctionnement du service évolue, les modèles propriétaires développés par l'entreprise étant appelés à jouer un rôle de plus en plus important. Lors de la conférence Build, Microsoft a présenté sept modèles de la famille MAI, dont le premier modèle de raisonnement appelé MAI-Thinking 1. Le fabricant a affirmé que ces nouvelles solutions pouvaient rivaliser avec les meilleurs modèles utilisés pour la programmation.
Des tests indépendants dressent toutefois un tableau moins optimiste. Selon les analyses publiées par The Decoder, le modèle MAI-Thinking 1 est nettement moins performant que les derniers modèles Anthropic. En termes de performances, il se rapproche davantage des modèles open source développés par la communauté, comme DeepSeek V3.2, que des solutions les plus avancées issues des laboratoires américains. Pour les utilisateurs, cela pourrait signifier que certaines fonctionnalités de Copilot seront disponibles sur des modèles moins chers, dont les performances ne sont pas toujours comparables à celles des systèmes d'IA les plus performants. Microsoft n'a pas encore précisé quelles tâches seront prises en charge par quels modèles ni si les utilisateurs pourront choisir le moteur d'IA à utiliser.
Microsoft n'est pas la seule entreprise à chercher à réduire ses coûts. La hausse des dépenses liées à l'utilisation de l'IA générative contraint les entreprises à changer de fournisseur de modèles. Les solutions proposées par les entreprises chinoises gagnent en popularité. Les écarts de prix sont considérables. Alors que les modèles occidentaux haut de gamme peuvent coûter plus de 4 dollars par million de jetons, des modèles chinois compétitifs sont disponibles pour environ 18 centimes pour le même nombre de jetons. Cette disparité importante signifie que la performance n'est plus le seul critère pour de nombreuses entreprises. Le coût de maintenance des services d'IA traitant des millions de requêtes quotidiennes devient un facteur de plus en plus crucial.
La stratégie de l'entreprise a été clairement exposée par Mustafa Suleyman, responsable de l'IA chez Microsoft. En juin, il a admis que l'entreprise versait des sommes importantes à Anthropic pour l'utilisation de ses modèles, et que l'objectif à long terme restait de réduire, puis d'éliminer, ces coûts. Cela montre que Microsoft n'a aucune intention d'abandonner le développement de Copilot. Cependant, le fonctionnement du service évolue, les modèles propriétaires développés par l'entreprise étant appelés à jouer un rôle de plus en plus important. Lors de la conférence Build, Microsoft a présenté sept modèles de la famille MAI, dont le premier modèle de raisonnement appelé MAI-Thinking 1. Le fabricant a affirmé que ces nouvelles solutions pouvaient rivaliser avec les meilleurs modèles utilisés pour la programmation.
Des tests indépendants dressent toutefois un tableau moins optimiste. Selon les analyses publiées par The Decoder, le modèle MAI-Thinking 1 est nettement moins performant que les derniers modèles Anthropic. En termes de performances, il se rapproche davantage des modèles open source développés par la communauté, comme DeepSeek V3.2, que des solutions les plus avancées issues des laboratoires américains. Pour les utilisateurs, cela pourrait signifier que certaines fonctionnalités de Copilot seront disponibles sur des modèles moins chers, dont les performances ne sont pas toujours comparables à celles des systèmes d'IA les plus performants. Microsoft n'a pas encore précisé quelles tâches seront prises en charge par quels modèles ni si les utilisateurs pourront choisir le moteur d'IA à utiliser.
Microsoft n'est pas la seule entreprise à chercher à réduire ses coûts. La hausse des dépenses liées à l'utilisation de l'IA générative contraint les entreprises à changer de fournisseur de modèles. Les solutions proposées par les entreprises chinoises gagnent en popularité. Les écarts de prix sont considérables. Alors que les modèles occidentaux haut de gamme peuvent coûter plus de 4 dollars par million de jetons, des modèles chinois compétitifs sont disponibles pour environ 18 centimes pour le même nombre de jetons. Cette disparité importante signifie que la performance n'est plus le seul critère pour de nombreuses entreprises. Le coût de maintenance des services d'IA traitant des millions de requêtes quotidiennes devient un facteur de plus en plus crucial.
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