Apple teste déjà de la mémoire provenant de sociétés figurant sur une liste noire

Nous avons récemment indiqué qu'Apple envisageait une modification importante de sa chaîne d'approvisionnement en DRAM. Selon les dernières informations du Financial Times, l'entreprise aurait même commencé à tester des puces fabriquées par la société chinoise ChangXin Memory Technologies (CXMT). Il est important de noter que cette mémoire serait utilisée exclusivement dans des appareils destinés au marché chinois. CXMT a récemment été ajoutée à la liste 1260H du département de la Défense américain. Cette liste recense les entreprises que le Pentagone considère comme ayant des liens avec l'Armée populaire de libération chinoise. Toutefois, cette inscription n'interdit pas automatiquement de faire affaire avec des entreprises américaines. Il y a quelques années encore, CXMT était un acteur relativement méconnu, enregistrant d'importantes pertes financières. La situation a radicalement changé avec l'explosion de la demande mondiale de DRAM. Aujourd'hui, l'entreprise est le quatrième fabricant mondial de ce type de puce, derrière Samsung, SK Hynix et Micron. L'entreprise entretient également des liens étroits avec l'État chinois, une part importante de ses actionnaires étant des entités contrôlées par le gouvernement, et elle se prépare à une entrée en bourse qui lui permettra, elle l'espère, de lever environ 4,3 milliards de dollars.
Apple utilise actuellement de la mémoire fournie par Micron, Samsung et SK Hynix. Cependant, l'entreprise rencontre des difficultés d'approvisionnement en DRAM, ce qui a entraîné une hausse des prix de certains modèles d'iPad et de Mac. L'intégration de CXMT parmi ses fournisseurs pourrait améliorer la disponibilité des composants et accroître la flexibilité de la chaîne d'approvisionnement. Ce projet risque toutefois de se heurter à une opposition à Washington. Certains responsables politiques américains critiquent déjà l'idée d'une coopération avec le fabricant chinois, la qualifiant de grave erreur du point de vue de la sécurité nationale. Il reste à voir comment réagira l'administration Trump.
Apple utilise actuellement de la mémoire fournie par Micron, Samsung et SK Hynix. Cependant, l'entreprise rencontre des difficultés d'approvisionnement en DRAM, ce qui a entraîné une hausse des prix de certains modèles d'iPad et de Mac. L'intégration de CXMT parmi ses fournisseurs pourrait améliorer la disponibilité des composants et accroître la flexibilité de la chaîne d'approvisionnement. Ce projet risque toutefois de se heurter à une opposition à Washington. Certains responsables politiques américains critiquent déjà l'idée d'une coopération avec le fabricant chinois, la qualifiant de grave erreur du point de vue de la sécurité nationale. Il reste à voir comment réagira l'administration Trump.
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