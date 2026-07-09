La fin d'uBlock Origin dans Chrome approche. Cependant, il existe une alternative.

Publié le: 09/07/2026 @ 01:30:00: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Google poursuit son plan de suppression progressive des extensions basées sur la norme Manifest V2 dans Chrome. Ces changements impliquent que des modules complémentaires populaires, comme uBlock Origin, ne fonctionneront plus. Cependant, plusieurs alternatives restent disponibles, notamment le navigateur Brave. Chrome abandonne progressivement la prise en charge des extensions Manifest V2. Jusqu'à présent, certains utilisateurs pouvaient encore utiliser diverses solutions pour exécuter d'anciens modules complémentaires, mais cela changera définitivement avec la sortie de Chrome 151. Google prévoit de supprimer complètement la prise en charge de Manifest V2, et les extensions utilisant cette norme disparaîtront également du Chrome Web Store d'ici le 31 août 2026. Cela signifie que les extensions comme uBlock Origin ne fonctionneront plus sous leur forme actuelle dans Google Chrome. Ce sera un changement important pour de nombreux utilisateurs, car cette extension est l'un des bloqueurs de publicités les plus populaires depuis des années.
Une solution consiste à passer à Firefox, qui prend encore en charge Manifest V2 et n'oblige pas les développeurs d'extensions à migrer vers Manifest V3. Cela permet aux utilisateurs de continuer à utiliser uBlock Origin sans restrictions supplémentaires. Ceux qui préfèrent utiliser un navigateur basé sur Chromium disposent également d'une nouvelle solution. Brave version 1.92.134 introduit une fonctionnalité qui détecte automatiquement les extensions Manifest V2 et les remplace par leurs équivalents fournis par Brave. Il n'est donc plus nécessaire de rechercher manuellement des versions compatibles ni de réinstaller les modules complémentaires. Si un utilisateur de Brave utilise une ancienne version et constate que certaines extensions ont été désactivées, la mise à jour du navigateur devrait rétablir leur fonctionnalité grâce au nouveau mécanisme. D'autres alternatives sont également disponibles sur le marché. Opera autorise encore l'utilisation de certaines extensions plus anciennes, bien que l'éditeur ait annoncé son passage exclusif à Manifest V3 à l'avenir. Microsoft, quant à lui, indique que les extensions Manifest V2 resteront prises en charge dans Edge au moins jusqu'à la fin de la période prévue par la feuille de route de Chromium.
Comparativement à Google Chrome, Brave et Firefox offrent désormais beaucoup plus de liberté à ceux qui sont bloqués avec d'anciennes extensions. Il ne fait aucun doute que la décision de Google d'abandonner Manifesto V2 aura un impact sur des millions d'utilisateurs de Chrome qui utilisent des extensions populaires, notamment les bloqueurs de publicités et les outils de protection de la vie privée. Il s'agit sans conteste de l'un des changements les plus importants survenus dans l'environnement Chromium depuis des années.
Une solution consiste à passer à Firefox, qui prend encore en charge Manifest V2 et n'oblige pas les développeurs d'extensions à migrer vers Manifest V3. Cela permet aux utilisateurs de continuer à utiliser uBlock Origin sans restrictions supplémentaires. Ceux qui préfèrent utiliser un navigateur basé sur Chromium disposent également d'une nouvelle solution. Brave version 1.92.134 introduit une fonctionnalité qui détecte automatiquement les extensions Manifest V2 et les remplace par leurs équivalents fournis par Brave. Il n'est donc plus nécessaire de rechercher manuellement des versions compatibles ni de réinstaller les modules complémentaires. Si un utilisateur de Brave utilise une ancienne version et constate que certaines extensions ont été désactivées, la mise à jour du navigateur devrait rétablir leur fonctionnalité grâce au nouveau mécanisme. D'autres alternatives sont également disponibles sur le marché. Opera autorise encore l'utilisation de certaines extensions plus anciennes, bien que l'éditeur ait annoncé son passage exclusif à Manifest V3 à l'avenir. Microsoft, quant à lui, indique que les extensions Manifest V2 resteront prises en charge dans Edge au moins jusqu'à la fin de la période prévue par la feuille de route de Chromium.
Comparativement à Google Chrome, Brave et Firefox offrent désormais beaucoup plus de liberté à ceux qui sont bloqués avec d'anciennes extensions. Il ne fait aucun doute que la décision de Google d'abandonner Manifesto V2 aura un impact sur des millions d'utilisateurs de Chrome qui utilisent des extensions populaires, notamment les bloqueurs de publicités et les outils de protection de la vie privée. Il s'agit sans conteste de l'un des changements les plus importants survenus dans l'environnement Chromium depuis des années.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité