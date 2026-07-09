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La Nintendo Switch 2 avec batterie amovible sera disponible en dehors de l'UE.
Publié le: 09/07/2026 @ 01:28:06: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesPlus d'un an après la sortie de la Nintendo Switch 2, la société prépare une mise à jour majeure de sa console. Dès cet automne, les nouvelles versions de la Switch 2, commercialisées dans les 27 pays de l'Union européenne, ainsi qu'en Norvège, en Suisse, au Royaume-Uni, en Arabie saoudite, à Oman, aux Émirats arabes unis et en Afrique du Sud, seront équipées de batteries remplaçables par l'utilisateur. Nintendo a annoncé ce changement sur son site web. La Switch 2 mise à jour disposera d'une batterie de 5 172 mAh, soit environ 1 % de moins que la batterie actuelle de 5 220 mAh. La console pèsera également 10 grammes de plus, et les manettes Joy-Con 2 incluses seront elles aussi dotées de batteries remplaçables.

Ces changements font suite à de nouvelles réglementations européennes. Plus précisément, la directive relative au droit à la réparation, qui entrera en vigueur le 31 juillet prochain, et le nouveau règlement européen sur les piles et accumulateurs. Ce dernier, qui entrera en vigueur en février 2027, imposera aux appareils électroniques grand public vendus dans l'UE d'être équipés de piles facilement amovibles et remplaçables par l'utilisateur final à l'aide d'outils courants. Nintendo a décidé d'anticiper ces nouvelles obligations légales afin d'éviter d'importants litiges. Par ailleurs, il semblerait que, pour uniformiser la production, ces versions de la console soient bientôt commercialisées à l'échelle mondiale.
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