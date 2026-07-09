Les prix des mémoires DDR4 et DDR3 ont grimpé en flèche de 50 %.

La pénurie de puces mémoire continue de s'aggraver, affectant non seulement les standards modernes, mais aussi les solutions plus anciennes. Selon les dernières données de la chaîne d'approvisionnement, le coût des mémoires DDR4 et DDR3 augmente beaucoup plus rapidement que prévu. D'après DigiTimes, les prix contractuels de la mémoire pour le troisième trimestre 2026 sont encore en cours de finalisation, mais il est d'ores et déjà clair que la hausse sera bien plus importante que prévu initialement. Si l'attention s'était auparavant portée sur la hausse des prix de la DDR5, une augmentation significative est désormais attendue pour la DDR4 également. Concrètement, le coût des puces DDR4 de 8 Go pourrait augmenter de plus de 50 % dès le troisième trimestre.
Selon des sources industrielles, la demande en mémoire continue de croître grâce au développement rapide de l'intelligence artificielle. Les livraisons de SSD d'entreprise utilisés dans les centres de données et les infrastructures d'IA augmentent particulièrement vite. Cette situation exerce une pression supplémentaire sur les fabricants de mémoire et pourrait entraîner une pénurie de mémoire DDR4 de 8 Go, qui, selon certaines estimations, pourrait durer jusqu'à deux ans. Plus étonnant encore, les prix des puces DDR4 de 16 Go ont parfois même dépassé ceux des puces DDR5 équivalentes. Ceci s'explique notamment par la demande soutenue des fabricants de PC, qui continuent de produire activement des systèmes basés sur des plateformes DDR4. Toutefois, cela reste surprenant étant donné que la DDR6 est déjà en développement, tandis que la DDR3 et la DDR4 sont encore utilisées.
Selon des sources industrielles, la demande en mémoire continue de croître grâce au développement rapide de l'intelligence artificielle. Les livraisons de SSD d'entreprise utilisés dans les centres de données et les infrastructures d'IA augmentent particulièrement vite. Cette situation exerce une pression supplémentaire sur les fabricants de mémoire et pourrait entraîner une pénurie de mémoire DDR4 de 8 Go, qui, selon certaines estimations, pourrait durer jusqu'à deux ans. Plus étonnant encore, les prix des puces DDR4 de 16 Go ont parfois même dépassé ceux des puces DDR5 équivalentes. Ceci s'explique notamment par la demande soutenue des fabricants de PC, qui continuent de produire activement des systèmes basés sur des plateformes DDR4. Toutefois, cela reste surprenant étant donné que la DDR6 est déjà en développement, tandis que la DDR3 et la DDR4 sont encore utilisées.
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