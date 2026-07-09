Les développeurs de DeepSeek sont en train de créer leur propre puce d'IA.

DeepSeek, une entreprise chinoise considérée comme l'un des leaders du marché national de l'intelligence artificielle, a entamé le développement de son propre processeur d'IA. Selon Reuters, ce projet pourrait constituer une étape importante vers la réduction de sa dépendance aux solutions NVIDIA et Huawei. Ces dernières années, la Chine a activement promu l'utilisation de technologies d'IA nationales. Toutefois, malgré les restrictions et les efforts gouvernementaux visant à réduire la dépendance aux équipements étrangers, de nombreuses entreprises locales continuent d'utiliser des accélérateurs NVIDIA, et certaines continuent de s'en procurer par des circuits non officiels.
Selon des sources de Reuters proches du dossier, DeepSeek a déjà entamé le développement de son propre processeur afin d'abandonner cette approche. Ce dernier devrait se concentrer principalement sur les tâches d'inférence, c'est-à-dire le traitement de données pendant l'exécution de modèles d'IA entraînés. Il est important de noter que DeepSeek n'est pas la seule entreprise chinoise à développer ses propres processeurs d'IA. Alibaba et Baidu ont déjà lancé des projets similaires. Les grandes entreprises technologiques cherchent à créer des solutions spécialisées, adaptées à leurs modèles d'IA et à leurs charges de travail informatiques spécifiques, car cela s'avère moins coûteux que l'achat de produits auprès de sociétés étrangères. De plus, elles bénéficient d'un meilleur contrôle et peuvent personnaliser les puces selon leurs propres spécifications.
Selon des sources de Reuters proches du dossier, DeepSeek a déjà entamé le développement de son propre processeur afin d'abandonner cette approche. Ce dernier devrait se concentrer principalement sur les tâches d'inférence, c'est-à-dire le traitement de données pendant l'exécution de modèles d'IA entraînés. Il est important de noter que DeepSeek n'est pas la seule entreprise chinoise à développer ses propres processeurs d'IA. Alibaba et Baidu ont déjà lancé des projets similaires. Les grandes entreprises technologiques cherchent à créer des solutions spécialisées, adaptées à leurs modèles d'IA et à leurs charges de travail informatiques spécifiques, car cela s'avère moins coûteux que l'achat de produits auprès de sociétés étrangères. De plus, elles bénéficient d'un meilleur contrôle et peuvent personnaliser les puces selon leurs propres spécifications.
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