 Se connecter 
 Se connecter 
        
Les développeurs de DeepSeek sont en train de créer leur propre puce d'IA.
Publié le: 09/07/2026 @ 01:25:58: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielDeepSeek, une entreprise chinoise considérée comme l'un des leaders du marché national de l'intelligence artificielle, a entamé le développement de son propre processeur d'IA. Selon Reuters, ce projet pourrait constituer une étape importante vers la réduction de sa dépendance aux solutions NVIDIA et Huawei. Ces dernières années, la Chine a activement promu l'utilisation de technologies d'IA nationales. Toutefois, malgré les restrictions et les efforts gouvernementaux visant à réduire la dépendance aux équipements étrangers, de nombreuses entreprises locales continuent d'utiliser des accélérateurs NVIDIA, et certaines continuent de s'en procurer par des circuits non officiels.

Selon des sources de Reuters proches du dossier, DeepSeek a déjà entamé le développement de son propre processeur afin d'abandonner cette approche. Ce dernier devrait se concentrer principalement sur les tâches d'inférence, c'est-à-dire le traitement de données pendant l'exécution de modèles d'IA entraînés. Il est important de noter que DeepSeek n'est pas la seule entreprise chinoise à développer ses propres processeurs d'IA. Alibaba et Baidu ont déjà lancé des projets similaires. Les grandes entreprises technologiques cherchent à créer des solutions spécialisées, adaptées à leurs modèles d'IA et à leurs charges de travail informatiques spécifiques, car cela s'avère moins coûteux que l'achat de produits auprès de sociétés étrangères. De plus, elles bénéficient d'un meilleur contrôle et peuvent personnaliser les puces selon leurs propres spécifications.
Les prix des mémoires DDR4 et DDR3 ont ... »« Apple a abandonné la mémoire LPDDR6.
Plus d'actualités dans cette catégorie
 09-07MatérielLes prix des mémoires DDR4 et DDR3 ont grimpé en flèche de 50 %.
 08-07MatérielValve rassure les propriétaires de Steam Machines : il existe une solution officielle pour corriger l’erreur RLOD.
 03-07MatérielLa Steam Machine est-elle aussi buguée que la Xbox 360 ? Cela inquiète les utilisateurs.
 03-07MatérielUn nouveau record d'overclocking de la mémoire vive DDR5 a été battu
 02-07MatérielFire TV ne permet plus d'installer des applications provenant de sources externes.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Réseaux et Télécom
Edpnet
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
  Actualités - Archives
 Navigateurs09-07
La fin d'uBlock Origin dans Chrome approche. Cependant, il existe une alternative.
 Consoles09-07
La Nintendo Switch 2 avec batterie amovible sera disponible en dehors de l'UE.
 Matériel09-07
Les prix des mémoires DDR4 et DDR3 ont grimpé en flèche de 50 %.
 Matériel09-07
Les développeurs de DeepSeek sont en train de créer leur propre puce d'IA.
 Apple09-07
Apple a abandonné la mémoire LPDDR6.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page