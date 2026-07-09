Apple a abandonné la mémoire LPDDR6.

Bien que la norme de mémoire LPDDR6 soit susceptible d'être intégrée aux appareils mobiles équipés de futurs processeurs haut de gamme, tels que le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, Apple ne semble pas pressée d'adopter cette technologie de pointe : elle ne sera certainement pas présente dans la génération actuelle de modèles phares. Cependant, l'absence de prise en charge de la LPDDR6 ne signifie pas que le processeur A20 Pro sera moins performant que ses concurrents. Une récente fuite indique que la puce bénéficiera d'améliorations significatives pour l'intelligence artificielle. Selon ces nouvelles informations, le premier processeur 2 nm d'Apple prendra en charge non seulement la mémoire LPDDR5X à six canaux, mais aussi un bus de données 96 bits.
Cela représente une rupture significative avec l'architecture précédente d'Apple, qui utilisait une mémoire à quatre canaux et un bus 64 bits. Il a été précédemment rapporté que les progrès rapides de l'intelligence artificielle ont contraint l'entreprise à abandonner le packaging inFO-PoP au profit de la technologie WLM (Wafer-Level Multi-Chip Module Packaging), mieux adaptée au traitement de grandes quantités de données. Outre un Neural Engine plus puissant, la prise en charge de la mémoire LPDDR5X à six canaux avec un bus 96 bits permettra à la puce A20 Pro d'accéder aux données beaucoup plus rapidement. Grâce à ce débit accru, le processeur n'aura plus à attendre les informations de la mémoire, ce qui est particulièrement important pour l'exécution de tâches d'IA complexes. Cependant, le passage à une architecture à six canaux et à un bus 96 bits nécessite également plus d'espace pour accueillir la mémoire.
Cela représente une rupture significative avec l'architecture précédente d'Apple, qui utilisait une mémoire à quatre canaux et un bus 64 bits. Il a été précédemment rapporté que les progrès rapides de l'intelligence artificielle ont contraint l'entreprise à abandonner le packaging inFO-PoP au profit de la technologie WLM (Wafer-Level Multi-Chip Module Packaging), mieux adaptée au traitement de grandes quantités de données. Outre un Neural Engine plus puissant, la prise en charge de la mémoire LPDDR5X à six canaux avec un bus 96 bits permettra à la puce A20 Pro d'accéder aux données beaucoup plus rapidement. Grâce à ce débit accru, le processeur n'aura plus à attendre les informations de la mémoire, ce qui est particulièrement important pour l'exécution de tâches d'IA complexes. Cependant, le passage à une architecture à six canaux et à un bus 96 bits nécessite également plus d'espace pour accueillir la mémoire.
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