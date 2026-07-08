Valve rassure les propriétaires de Steam Machines : il existe une solution officielle pour corriger l’erreur RLOD.

Des rapports inquiétants ont récemment fait surface concernant l'apparition d'une ligne rouge sur Steam Machine, semblable à la fameuse « ligne rouge de la mort » (RLOD) de la Xbox 360. Cela pourrait indiquer un problème de carte graphique. Cependant, il est peu probable que ce soit grave, contrairement à ce qui se passe avec la console de Microsoft. Valve a publié une solution officielle pour remettre votre Steam Machine en marche. Un représentant du support technique de l'entreprise a publié des instructions sur Reddit expliquant comment résoudre le problème. Le fabricant recommande de débrancher complètement la machine de l'alimentation électrique, de décharger toute énergie restante en appuyant plusieurs fois sur le bouton d'alimentation, puis d'effectuer une réinitialisation complète du CMOS à l'aide d'un mode de récupération spécial. Après le redémarrage, le démarrage de la console peut prendre un peu plus de temps, le système reconfigurant la mémoire. Valve indique que cela devrait résoudre le problème et rétablir le fonctionnement normal de la console. Toutefois, si le voyant d'alimentation continue de présenter un comportement anormal, l'entreprise recommande de contacter l'assistance.
Il est intéressant de noter que l'auteur d'un des premiers rapports a indiqué avoir résolu le problème lui-même, grâce aux conseils d'autres utilisateurs, avant même la publication des instructions officielles. Ce n'est que plus tard que Valve a confirmé que la réinitialisation du CMOS était la méthode appropriée. Cela laisse supposer que le problème provient d'une erreur logicielle ou de configuration, plutôt que d'une panne matérielle permanente. Ce problème n'a touché qu'un faible pourcentage de propriétaires de Steam Machine, comme en témoigne le nombre de signalements publiés en ligne. Il est possible que d'autres utilisateurs aient résolu le problème par eux-mêmes, sans avoir recours à l'assistance en ligne. Valve recommande également, en cas de problèmes persistants, de les signaler via le support Steam. Cela permettra à l'entreprise de mieux suivre la situation et de proposer des correctifs supplémentaires si le problème s'avère plus fréquent que ne le laissent entendre les signalements actuels. C'est donc rassurant de constater que, dans ce cas précis, il ne s'agissait que d'une fausse alerte et qu'il existe une solution. Concernant la Xbox 360, l'apparition du cercle rouge signifiait généralement que la console était hors service.
Valve a, entre-temps, publié des pilotes officiels pour Windows, permettant ainsi d'installer le système d'exploitation de Microsoft sur la Steam Machine. Cependant, cette fonctionnalité présente des limitations : il est impossible d'exécuter simultanément Windows et SteamOS. Ce problème sera résolu lors d'une prochaine mise à jour logicielle. Pour l'instant, SteamOS reste l'outil recommandé.
Il est intéressant de noter que l'auteur d'un des premiers rapports a indiqué avoir résolu le problème lui-même, grâce aux conseils d'autres utilisateurs, avant même la publication des instructions officielles. Ce n'est que plus tard que Valve a confirmé que la réinitialisation du CMOS était la méthode appropriée. Cela laisse supposer que le problème provient d'une erreur logicielle ou de configuration, plutôt que d'une panne matérielle permanente. Ce problème n'a touché qu'un faible pourcentage de propriétaires de Steam Machine, comme en témoigne le nombre de signalements publiés en ligne. Il est possible que d'autres utilisateurs aient résolu le problème par eux-mêmes, sans avoir recours à l'assistance en ligne. Valve recommande également, en cas de problèmes persistants, de les signaler via le support Steam. Cela permettra à l'entreprise de mieux suivre la situation et de proposer des correctifs supplémentaires si le problème s'avère plus fréquent que ne le laissent entendre les signalements actuels. C'est donc rassurant de constater que, dans ce cas précis, il ne s'agissait que d'une fausse alerte et qu'il existe une solution. Concernant la Xbox 360, l'apparition du cercle rouge signifiait généralement que la console était hors service.
Valve a, entre-temps, publié des pilotes officiels pour Windows, permettant ainsi d'installer le système d'exploitation de Microsoft sur la Steam Machine. Cependant, cette fonctionnalité présente des limitations : il est impossible d'exécuter simultanément Windows et SteamOS. Ce problème sera résolu lors d'une prochaine mise à jour logicielle. Pour l'instant, SteamOS reste l'outil recommandé.
Plus d'actualités dans cette catégorie
03-07MatérielLa Steam Machine est-elle aussi buguée que la Xbox 360 ? Cela inquiète les utilisateurs.
02-07MatérielNouvelles failles de sécurité dans AirDrop et Quick Share : Apple, Google et Samsung réagissent déjà.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité