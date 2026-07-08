Claude Cowork débarque sur le web et le mobile : l’IA fonctionne même lorsque l’écran est éteint.

Publié le: 08/07/2026 @ 16:12:36: Par Nic007 Dans "Programmation"
Jusqu'à présent, Claude Cowork fonctionnait uniquement depuis l'application de bureau : pratique, certes, mais avec une limitation évidente. Si vous fermiez votre ordinateur portable, votre travail s'arrêtait. Anthropic a annoncé l'extension de cette fonctionnalité au web et aux appareils mobiles , la rendant disponible sur iPhone, iPad, Android et claude.ai, ce qui change la donne. Le déploiement débutera en version bêta dans les prochaines semaines , en priorité pour les abonnements Max, et s'étendra aux autres abonnements ultérieurement. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, Cowork est la méthode de travail de Claude. On lui confie une tâche complexe qu'il réalise en toute autonomie : il accède à ses fichiers, son agenda, ses e-mails, ses applications de messagerie et au web, et travaille jusqu'à ce que la tâche soit accomplie. Anthropic le décrit ainsi : « Vous confiez une tâche à Claude, et il travaille en utilisant ses fichiers, son agenda, ses e-mails, ses applications de messagerie, le web et tous les autres outils que vous connectez, jusqu'à ce que la tâche soit terminée. »
Le passage au mobile introduit trois changements importants. Premièrement, votre travail n'est plus lié à un appareil . Vous pouvez démarrer une tâche depuis votre ordinateur, la consulter depuis votre téléphone et récupérer les résultats où que vous soyez. Deuxièmement, Claude continue de travailler même lorsque votre écran est éteint . Vous pouvez fermer votre ordinateur portable, assister à une réunion et retrouver votre travail terminé à votre retour. Les tâches planifiées s'exécutent même sans connexion internet : vous pouvez programmer la préparation d'un dossier client à 6 h du matin le lundi, et Claude traitera les échanges de courriels, les transcriptions et les actualités récentes, créera le document de synthèse et préparera le brouillon du courriel sans l'envoyer. Troisièmement, vous gardez le contrôle des décisions . Lorsque Claude arrive à un point nécessitant une décision de votre part, il vous envoie une notification sur votre téléphone. Vous pouvez reprendre un brouillon en pleine réunion, et il le reprendra là où vous l'aviez laissé.
Anthropic a également prolongé les limites d'utilisation doublées de Cowork jusqu'au 5 août, date qui coïncide avec ce lancement. Côté interface, le chat et le coworking partagent désormais un seul onglet d'accueil sur le web et sur ordinateur, avec une seule barre latérale, une recherche unifiée et un seul emplacement pour les projets et les artefacts. N'oubliez pas que Claude Sonnet 5 est déjà le modèle par défaut sur la plateforme, et qu'Anthropic encourage fortement l'utilisation d'agents : ce n'est pas un hasard si les prix des agents et des automatisations ont déjà changé ces dernières semaines.
Le passage au mobile introduit trois changements importants. Premièrement, votre travail n'est plus lié à un appareil . Vous pouvez démarrer une tâche depuis votre ordinateur, la consulter depuis votre téléphone et récupérer les résultats où que vous soyez. Deuxièmement, Claude continue de travailler même lorsque votre écran est éteint . Vous pouvez fermer votre ordinateur portable, assister à une réunion et retrouver votre travail terminé à votre retour. Les tâches planifiées s'exécutent même sans connexion internet : vous pouvez programmer la préparation d'un dossier client à 6 h du matin le lundi, et Claude traitera les échanges de courriels, les transcriptions et les actualités récentes, créera le document de synthèse et préparera le brouillon du courriel sans l'envoyer. Troisièmement, vous gardez le contrôle des décisions . Lorsque Claude arrive à un point nécessitant une décision de votre part, il vous envoie une notification sur votre téléphone. Vous pouvez reprendre un brouillon en pleine réunion, et il le reprendra là où vous l'aviez laissé.
Anthropic a également prolongé les limites d'utilisation doublées de Cowork jusqu'au 5 août, date qui coïncide avec ce lancement. Côté interface, le chat et le coworking partagent désormais un seul onglet d'accueil sur le web et sur ordinateur, avec une seule barre latérale, une recherche unifiée et un seul emplacement pour les projets et les artefacts. N'oubliez pas que Claude Sonnet 5 est déjà le modèle par défaut sur la plateforme, et qu'Anthropic encourage fortement l'utilisation d'agents : ce n'est pas un hasard si les prix des agents et des automatisations ont déjà changé ces dernières semaines.
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