Test Sonic X Shadow Generations (Xbox Series X) - Un remaster du jeu de 2011 mais pas seulement.

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Test Sonic X Shadow Generations (Xbox Series X) - Un remaster du jeu de 2011 mai...
Publié le: 08/07/2026 @ 15:15:10: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosSonic le Hérisson est un personnage emblématique qui possède une longue histoire dans l'industrie du jeu vidéo. En tant que mascotte et figure emblématique de SEGA, Sonic doit apparaître au moins une fois par an pour maintenir sa présence auprès des joueurs. Malheureusement, le Sonic de 2023 a connu un sort malheureux, sa sortie coïncidant avec celle de son éternel rival. Tirant les leçons de cette expérience, les développeurs ont opté en 2024 pour une date de sortie un peu plus éloignée afin que sa voix ne soit plus masquée. Parmi les nombreux jeux Sonic jamais sortis, SEGA conserve l'un de ses meilleurs titres sur des consoles classiques comme la PS3, la Xbox 360 et la Nintendo 3DS : Sonic Generations . Afin d'attirer de nouveaux joueurs, SEGA a finalement décidé de remasteriser le jeu pour les plateformes modernes. Plus qu'une simple remasterisation , un nouveau personnage jouable, rival du Hérisson Bleu, a été ajouté. Un jour, Tails, Knuckles, Amy et leurs amis préparaient une fête pour l'anniversaire de Sonic. Pendant la fête, Rouge contacta Shadow et l'invita à se joindre à eux, mais Shadow déclina l'invitation car il était en mission à la Colonie Spatiale ARK. Alors que la fête battait son plein, une mystérieuse créature nommée le Dévoreur de Temps surgit soudainement d'une autre dimension et perturba les festivités. La créature ouvrit alors un portail temporel et dimensionnel qui aspira les amis de Sonic. Seul survivant, Sonic était déterminé à les sauver. Étrangement, en pénétrant dans la dimension, Sonic rencontra son double d'une autre génération. Ayant vécu un destin similaire, les Sonic des époques moderne et classique acceptèrent finalement de s'allier. Qui est le cerveau derrière cet incident ?

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