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Les nouveaux processeurs d'Intel devraient être bien meilleurs grâce à l'AVX-512
Publié le: 08/07/2026 @ 14:54:21: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelAprès plusieurs générations de processeurs dépourvus de prise en charge AVX-512, Intel peut enfin faire son retour avec l'une des technologies d'instructions vectorielles les plus avancées. Ce changement a été suggéré par le dernier correctif du noyau Linux, indiquant que les futurs processeurs Nova Lake offriront une prise en charge native d'AVX-512 sur les cœurs hautes performances (P-Core) et basse consommation (E-Core). Si cela se confirme, il s'agira de la première famille de processeurs grand public d'Intel à prendre pleinement en charge AVX-512 depuis la 11e génération de Rocket Lake. Intel a abandonné AVX-512 avec le lancement des processeurs Alder Lake. Ceci était dû à l'architecture hybride, dont les cœurs E ne prenaient pas en charge les instructions 512 bits. En pratique, cela signifiait que le déplacement d'un thread utilisant AVX-512 du cœur P vers le cœur E pouvait entraîner des erreurs, voire l'arrêt immédiat de l'application. L'architecture AVX10 était censée apporter la solution, en permettant l'unification du jeu d'instructions entre différents types de cœurs. Cependant, jusqu'à présent, on supposait que les cœurs à faible consommation énergétique seraient limités à l'exécution d'instructions 256 bits.

Les modifications publiées du code Linux laissent entrevoir des projets bien plus ambitieux. Tout porte à croire que, dans Nova Lake, les cœurs P-Core et E-Core prendront en charge l'intégralité des instructions 512 bits. Ceci signifierait la fin des limitations de l'architecture des processeurs hybrides et une plus grande liberté pour l'ordonnanceur de tâches du système. C’est une nouvelle importante, notamment pour les professionnels utilisant des applications de rendu, d’encodage vidéo, de simulations scientifiques ou de calculs liés à l’IA, car ces types de tâches peuvent être considérablement accélérés grâce à AVX-512. Le retour d'AVX-512 permettrait à Intel de mieux concurrencer les processeurs AMD basés sur Zen 5, qui prennent déjà en charge nativement les instructions 512 bits. Dans la génération précédente, Zen 4, AMD implémentait ces opérations en deux cycles d'horloge sur des processeurs 256 bits, tandis que Zen 5 prend désormais en charge la pleine largeur d'exécution. Pour l'instant, ces informations proviennent uniquement de correctifs du noyau Linux et n'ont pas été officiellement confirmées par Intel. Par conséquent, en attendant, nous vous conseillons de les aborder avec prudence.
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