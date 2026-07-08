Le Xbox Game Pass a perdu des millions de joueurs après l'augmentation de l'abonnement

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Le Xbox Game Pass a perdu des millions de joueurs après l'augmentation de l'abo...
Publié le: 08/07/2026 @ 14:52:59: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosMicrosoft pourrait rencontrer de sérieuses difficultés avec son service Xbox Game Pass. Selon le Wall Street Journal, le nombre d'abonnés a chuté d'environ 34-35 millions à 30 millions. Cela représenterait une perte de près de 5 millions de clients, principalement due à la hausse controversée du prix de l'abonnement Game Pass Ultimate. À l'automne 2025, Microsoft a augmenté le prix de l'abonnement mensuel à la version Ultimate de 50 % et les versions inférieures du service ont également subi des hausses de prix significatives. Cette décision a provoqué une vague de critiques de la part des joueurs, qui ont massivement déserté le service du géant de Redmond.

Auparavant, le Game Pass semblait promis à un bel avenir. Le lancement de Call of Duty: Black Ops 6 a généré un nombre record de nouveaux abonnements et a constitué l'un des plus grands succès de l'histoire du service. Microsoft a d'ailleurs souligné que ce lancement avait entraîné un nombre record de nouveaux utilisateurs le jour de sa sortie, ainsi qu'une activité de joueurs sans précédent. Cependant, cet engouement fut de courte durée. Suite à l'augmentation des prix, certains utilisateurs ont résilié leur abonnement et la croissance a ralenti. Pour limiter le taux de désabonnement, Microsoft a décidé de baisser le prix du Game Pass Ultimate à 22,99 $ par mois. Selon des sources non officielles, cette mesure a permis de stabiliser le nombre d'abonnés. Dans le même temps, l'entreprise a réduit l'un des principaux atouts du service : les nouveaux opus de la série Call of Duty ne seront plus disponibles dans le Game Pass dès leur sortie. Il s'agit d'un changement majeur, car les lancements de titres phares constituaient l'une des principales raisons pour lesquelles les joueurs s'abonnaient.

Les modifications apportées au Game Pass s'inscrivent dans le cadre d'une restructuration plus large de la division Xbox. Microsoft souhaite accroître l'attrait de ses consoles en développant des titres exclusifs et en exploitant davantage les marques phares de son catalogue. Avec toujours 30 millions d'abonnés, le Game Pass reste l'un des plus importants services de jeux vidéo au monde. Cependant, la perte d'environ 5 millions d'abonnés pèse lourdement sur Xbox, d'autant plus que le PDG de Microsoft semble perdre patience. Il a récemment admis qu'après 25 ans, Xbox devait enfin devenir une entreprise rentable.
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