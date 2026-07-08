Microsoft décime Id Software et Obsidian dans une nouvelle vague de licenciements

Publié le: 08/07/2026 @ 14:50:10: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Microsoft poursuit la restructuration de sa division Xbox. La dernière vague de licenciements a touché deux studios renommés appartenant à ZeniMax Media : id Software et Obsidian Entertainment. D'après des sources non officielles, la première entreprise a perdu près de la moitié de ses effectifs, tandis que la seconde en a perdu environ un quart. Il s'agit de la dernière étape du plan du géant de Redmond visant à supprimer environ 1 600 emplois dans sa division jeux vidéo. Le studio id Software, connu pour la série Doom et notamment son dernier opus, Doom: The Dark Ages, a été le plus durement touché par la restructuration. Selon les informations disponibles, plus de 90 personnes ont perdu leur emploi, soit près de la moitié des effectifs. Ces licenciements ont affecté de nombreux services, les équipes chargées des tests de qualité du jeu étant particulièrement touchées.
Obsidian Entertainment, le studio à l'origine de The Outer Worlds, a également procédé à des licenciements. Selon certaines sources, entre 60 et 70 employés ont reçu leur lettre de licenciement. Ces licenciements ont touché différents départements de l'entreprise, et les employés ignorent encore comment les responsabilités liées aux nombreux projets en cours de développement seront réparties suite au départ de certains membres de l'équipe. La plupart des licenciements ont pris effet le 6 juillet, bien que certains employés devraient quitter leur emploi dans les prochains mois dans le cadre d'un programme de réduction des effectifs prévu pour l'exercice 2027.
Des échanges internes au sein de la direction de Bethesda Softworks indiquent que la réorganisation vise à renforcer la collaboration entre les studios et à concentrer les ressources sur les franchises les plus prometteuses. Il est donc possible que certaines équipes plus petites se transforment en studios dédiés au développement des franchises phares de Xbox. Bien que Microsoft affirme que ces changements visent à renforcer le développement à long terme de ses franchises les plus importantes, cela ressemble à du charabia d'entreprise, et l'ampleur des licenciements soulève des inquiétudes quant à l'avenir de nombreux projets et à la situation des studios qui, depuis des années, sont responsables de certains des jeux les mieux notés du catalogue de la société.
Obsidian Entertainment, le studio à l'origine de The Outer Worlds, a également procédé à des licenciements. Selon certaines sources, entre 60 et 70 employés ont reçu leur lettre de licenciement. Ces licenciements ont touché différents départements de l'entreprise, et les employés ignorent encore comment les responsabilités liées aux nombreux projets en cours de développement seront réparties suite au départ de certains membres de l'équipe. La plupart des licenciements ont pris effet le 6 juillet, bien que certains employés devraient quitter leur emploi dans les prochains mois dans le cadre d'un programme de réduction des effectifs prévu pour l'exercice 2027.
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