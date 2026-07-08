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Nintendo poursuit la vente de la Switch 1 en dehors de l'Europe.
Publié le: 08/07/2026 @ 14:43:22: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesNintendo a confirmé que la commercialisation de la Switch originale se poursuivra hors d'Europe. L'arrêt des ventes, annoncé précédemment pour début 2027, ne concerne que les régions desservies par Nintendo of Europe. Cette décision est due à une nouvelle réglementation européenne exigeant que les appareils soient équipés de batteries facilement remplaçables. Si la Switch 2 sera adaptée en conséquence, le modèle original ne répond pas à ces exigences. Nintendo a indiqué à VGC que la Switch originale restera disponible sur tous les marchés en dehors de la zone de chalandise de Nintendo of Europe.
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