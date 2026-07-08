Google va augmenter significativement les prix de ses smartphones de la série Pixel 11.

D'après une récente fuite, Google envisagerait d'augmenter la capacité de stockage de base de ses smartphones Pixel 11, d'accroître les prix de toute la gamme et d'ajouter de nouvelles couleurs. Dealabs rapporte que Google abandonnerait la version 128 Go et proposerait une capacité de stockage de base de 256 Go pour l'ensemble de la gamme Pixel 11. Parallèlement, l'entreprise préparerait une hausse de prix significative pour toute la gamme, avec de nouvelles couleurs censées compenser partiellement cette augmentation pour les acheteurs, même si les modalités exactes restent floues. Par exemple, le Pixel 11 de base avec 256 Go de stockage devrait coûter 999 € en Europe, tandis que la version 512 Go serait proposée à 1 129 €. À titre de comparaison, le Pixel 10 était disponible à partir de 899 € en Europe.
Mais la plus forte augmentation de prix concernera le modèle pliable phare. Selon une source interne, le Pixel 11 Pro Fold sera l'appareil le plus cher de la gamme. La version 256 Go coûtera 1 999 €, le modèle 512 Go 2 129 € et la version 1 To 2 389 €. Il s'agit d'une hausse significative, car l'entreprise était jusqu'à présent réputée pour l'accessibilité de ses appareils phares. Cela permettait aux utilisateurs de passer outre le fait que le modèle, par exemple, ne dispose pas d'un processeur haut de gamme et est nettement moins performant en matière de jeux. Mais maintenant que les smartphones Google seront vendus au prix d'un iPhone ou d'un modèle phare de Samsung, cet avantage n'est plus de mise. L'avenir nous dira ce qu'il en sera, mais pour l'instant, la politique tarifaire est plutôt décevante.
Mais la plus forte augmentation de prix concernera le modèle pliable phare. Selon une source interne, le Pixel 11 Pro Fold sera l'appareil le plus cher de la gamme. La version 256 Go coûtera 1 999 €, le modèle 512 Go 2 129 € et la version 1 To 2 389 €. Il s'agit d'une hausse significative, car l'entreprise était jusqu'à présent réputée pour l'accessibilité de ses appareils phares. Cela permettait aux utilisateurs de passer outre le fait que le modèle, par exemple, ne dispose pas d'un processeur haut de gamme et est nettement moins performant en matière de jeux. Mais maintenant que les smartphones Google seront vendus au prix d'un iPhone ou d'un modèle phare de Samsung, cet avantage n'est plus de mise. L'avenir nous dira ce qu'il en sera, mais pour l'instant, la politique tarifaire est plutôt décevante.
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