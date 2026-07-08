Google va augmenter significativement les prix de ses smartphones de la série Pixel 11.

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Google va augmenter significativement les prix de ses smartphones de la série P...
Publié le: 08/07/2026 @ 00:27:51: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleD'après une récente fuite, Google envisagerait d'augmenter la capacité de stockage de base de ses smartphones Pixel 11, d'accroître les prix de toute la gamme et d'ajouter de nouvelles couleurs. Dealabs rapporte que Google abandonnerait la version 128 Go et proposerait une capacité de stockage de base de 256 Go pour l'ensemble de la gamme Pixel 11. Parallèlement, l'entreprise préparerait une hausse de prix significative pour toute la gamme, avec de nouvelles couleurs censées compenser partiellement cette augmentation pour les acheteurs, même si les modalités exactes restent floues. Par exemple, le Pixel 11 de base avec 256 Go de stockage devrait coûter 999 € en Europe, tandis que la version 512 Go serait proposée à 1 129 €. À titre de comparaison, le Pixel 10 était disponible à partir de 899 € en Europe.

Mais la plus forte augmentation de prix concernera le modèle pliable phare. Selon une source interne, le Pixel 11 Pro Fold sera l'appareil le plus cher de la gamme. La version 256 Go coûtera 1 999 €, le modèle 512 Go 2 129 € et la version 1 To 2 389 €. Il s'agit d'une hausse significative, car l'entreprise était jusqu'à présent réputée pour l'accessibilité de ses appareils phares. Cela permettait aux utilisateurs de passer outre le fait que le modèle, par exemple, ne dispose pas d'un processeur haut de gamme et est nettement moins performant en matière de jeux. Mais maintenant que les smartphones Google seront vendus au prix d'un iPhone ou d'un modèle phare de Samsung, cet avantage n'est plus de mise. L'avenir nous dira ce qu'il en sera, mais pour l'instant, la politique tarifaire est plutôt décevante.
« Microsoft a corrigé un bug critique dan...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 06-07GoogleGoogle Maps commandera vos repas. Gemini prépare une autre innovation.
 02-07GoogleGmail Live arrive. Cela va changer votre façon d'utiliser les e-mails.
 01-07GoogleGoogle lance Nano Banana 2 Lite et Gemini Omni Flash : images de 4 secondes et vidéos modifiables avec du texte
 01-07GoogleGoogle teste un nouveau reCAPTCHA ... contournable avec une simple photo. 1
 26-06GoogleVos mails reçus sur Gmail pourraient servir à entraîner une IA
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Réseaux et Télécom
Edpnet
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
  Actualités - Archives
 Google08-07
Google va augmenter significativement les prix de ses smartphones de la série Pixel 11.
 Windows08-07
Microsoft a corrigé un bug critique dans Windows 11.
 Jeux Vidéos07-07
The Mound: Omen of Cthulhu - Ultimes préparatifs avant le départ du 15 juillet
 Jeux Vidéos07-07
Test EA Sports UFC 6 (PS5) - Plongez dans l'univers du MMA sur consoles
 Programmation07-07
Un adolescent a piraté une plateforme de streaming et annulé 46 000 abonnements. Il a utilisé ChatGPT.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page