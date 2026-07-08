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Microsoft a corrigÃ© un bug critique dans Windows 11.
PubliÃ© le: 08/07/2026 @ 00:27:20: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a corrigÃ© un bug de Windows 11 qui pouvait entraÃ®ner une surconsommation d'espace disque par un fichier systÃ¨me, pouvant atteindre plusieurs gigaoctets, voire des centaines de gigaoctets. Comme l'avait prÃ©cÃ©demment indiquÃ© Windows Latest, ce correctif a Ã©tÃ© intÃ©grÃ© Ã  la mise Ã  jour facultative KB5095093, publiÃ©e en juin 2026. Selon Microsoft, cette mise Ã  jour Â« amÃ©liore l'utilisation de l'espace disque par le fichier CapabilityAccessManager.db-wal Â». Ce fichier est prÃ©sent par dÃ©faut sur tous les ordinateurs Windows 11 et est associÃ© au systÃ¨me de gestion des autorisations des applications. Ces derniers mois, des utilisateurs se sont plaints Ã  plusieurs reprises de sa croissance anormale : un utilisateur a signalÃ© que le fichier avait atteint 500 Go, tandis que d'autres ont rapportÃ© des tailles allant de 12 Go Ã  200 Go.

Microsoft n'a pas communiquÃ© la cause exacte du problÃ¨me. Cependant, selon Windows Latest, le fichier pourrait avoir grossi rapidement car Windows 11 enregistrait constamment des Ã©vÃ©nements rÃ©currents liÃ©s aux demandes d'accÃ¨s aux applications ou aux paramÃ¨tres de confidentialitÃ©, notamment la gÃ©olocalisation de l'utilisateur. Les utilisateurs rencontrant ce problÃ¨me peuvent d'ores et dÃ©jÃ  installer un correctif. Pour ce faire, ouvrez les ParamÃ¨tres, accÃ©dez Ã  Windows Update, puis sÃ©lectionnez Options avancÃ©es et cliquez sur Rechercher les mises Ã  jour facultatives. Cette opÃ©ration est indispensable.
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