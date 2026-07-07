The Mound: Omen of Cthulhu - Ultimes préparatifs avant le départ du 15 juillet

Publié le: 07/07/2026 @ 17:44:35: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Après le succès de sa démo du Steam Next Fest qui a rassemblé 300,000 joueurs, et avec plus de 700,000 wishlists Steam, le jeu de coop-horreur The Mound: Omen of Cthulhu lance son dernier appel aux aventuriers avant sa sortie le 15 juillet 2026. A cette occasion, NACON et le studio ACE Team partagent une bande-annonce prévenant les explorateurs des dangers auxquels ils seront confrontés. Dans The Mound: Omen of Cthulhu les joueurs incarnent des explorateurs en quête de trésors légendaires au cœur d’une jungle hostile. Avant chaque expédition, les joueurs se retrouvent à bord du galion pour choisir un contrat, et se partager armes et équipement. Une fois arrivés sur le continent, les explorateurs partent à la recherche de trésors et de ressources à rapporter au capitaine du galion. Une tâche simple en théorie, mais qui réserve des surprises. À mesure de leur progression dans les profondeurs de la jungle, les aventuriers sont amenés à affronter nombre de monstruosités, mais la plus grande menace sera leur propre esprit. Leur perception de la réalité est progressivement corrompue jusqu’à ce que leur santé mentale atteigne un stade critique. Des illusions visuelles et sonores désorientent les aventuriers, pouvant causer des sabotages accidentels susceptibles de compromettre la mission. Même la mort n’offre aucun répit : les compagnons tombés au combat peuvent revenir sous une forme corrompue et se retourner contre leurs alliés.
Dans The Mound: Omen of Cthulhu, les explorateurs incarnés par les joueurs sont peu aguerris, dotés de munitions extrêmement limitées et d’un équipement susceptible de se briser. Face aux dangers et entités monstrueuses de la jungle maudite, les chances de survie s’avèrent limitées pour les aventuriers qui auraient en tête d’occire toutes les créatures se dressant sur leur chemin. The Mound: Omen of Cthulhu met l’emphase sur l’horreur plutôt que l’action et encourage les joueurs à éviter les affrontements inutiles afin de remplir à bien leur contrat et rentrer vivant de leur expédition, quitte à opter pour la discrétion ou même une fuite précipitée. Librement inspiré de la nouvelle Le Tertre du maître de l’horreur cosmique H.P. Lovecraft, The Mound: Omen of Cthulhu invite les joueurs solos ou en escouade jusqu’à 4 membres à partir pour un continent non-cartographié à la recherche d’une cité légendaire renfermant des trésors inestimables. The Mound: Omen of Cthulhu sera disponible le 15 juillet 2026 en full crossplay sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.
Dans The Mound: Omen of Cthulhu, les explorateurs incarnés par les joueurs sont peu aguerris, dotés de munitions extrêmement limitées et d’un équipement susceptible de se briser. Face aux dangers et entités monstrueuses de la jungle maudite, les chances de survie s’avèrent limitées pour les aventuriers qui auraient en tête d’occire toutes les créatures se dressant sur leur chemin. The Mound: Omen of Cthulhu met l’emphase sur l’horreur plutôt que l’action et encourage les joueurs à éviter les affrontements inutiles afin de remplir à bien leur contrat et rentrer vivant de leur expédition, quitte à opter pour la discrétion ou même une fuite précipitée. Librement inspiré de la nouvelle Le Tertre du maître de l’horreur cosmique H.P. Lovecraft, The Mound: Omen of Cthulhu invite les joueurs solos ou en escouade jusqu’à 4 membres à partir pour un continent non-cartographié à la recherche d’une cité légendaire renfermant des trésors inestimables. The Mound: Omen of Cthulhu sera disponible le 15 juillet 2026 en full crossplay sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.
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