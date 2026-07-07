 Se connecter 
 Se connecter 
        
Test EA Sports UFC 6 (PS5) - Plongez dans l'univers du MMA sur consoles
PubliÃ© le: 07/07/2026 @ 17:33:25: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osAvec EA Sports UFC 6 , la sÃ©rie de jeux d'arts martiaux mixtes fait son grand retour aprÃ¨s une longue attente, avec une ambition claire : prouver que l'octogone virtuel a encore du potentiel. AprÃ¨s UFC 5, qui avait dÃ©jÃ  propulsÃ© la franchise dans une nouvelle Ã¨re technique grÃ¢ce au passage au moteur Frostbite, ce nouvel opus tente d'aller encore plus loin en misant sur le rÃ©alisme physique, l'individualitÃ© des athlÃ¨tes et une plus grande authenticitÃ© dans les Ã©changes. Le rÃ©sultat est un jeu qui, une fois lancÃ©, impose le respect. UFC 6 est plus brutal, plus intense et plus lisible dans les moments dÃ©cisifs , surtout lorsque le combat se dÃ©roule debout : chaque jab, crochet ou coup de pied ressent un vÃ©ritable impact sur le corps de l'adversaire. EA Vancouver a travaillÃ© d'arrache-pied sur la sensation des frappes, les dÃ©placements des combattants et les diffÃ©rences de styles, et cela se voit. Cependant, UFC 6 n'est pas la rÃ©volution que certains espÃ©raient. C'est un opus trÃ¨s abouti, plus complet et spectaculaire que son prÃ©dÃ©cesseur, mais sa structure commence Ã  montrer des signes de faiblesse. On a l'impression que le jeu est incroyablement puissant lorsqu'il vous enferme dans la cage, mais moins convaincant lorsqu'il tente de tout construire autour du combat. Parler d'histoire dans un jeu de sport n'est jamais chose aisÃ©e, mais UFC 6 s'efforce nÃ©anmoins de donner plus d'importance au parcours narratif des combattants. La principale nouveautÃ© est le mode Â« Legacy Â», conÃ§u comme une introduction narrative Ã  l'univers du jeu. Le joueur y suit Chris Carter, un jeune espoir de la lutte universitaire, qui tente de se faire un nom sur le circuit rÃ©gional avant d'intÃ©grer l'UFC. Le concept fonctionne car il donne enfin un visage et un contexte au parcours initial. Chris n'est pas qu'un avatar Ã  faire progresser, mais un athlÃ¨te avec des relations, des pressions, des rivalitÃ©s et un hÃ©ritage familial Ã  gÃ©rer.

The Mound: Omen of Cthulhu - Ultimes prÃ... »« Un adolescent a piratÃ© une plateforme d...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 07-07Jeux VidÃ©osThe Mound: Omen of Cthulhu - Ultimes prÃ©paratifs avant le dÃ©part du 15 juillet
 06-07Jeux VidÃ©osXbox se sÃ©pare de Double Fine, Ninja Theory, Compulsion et Undead Labs
 06-07Jeux VidÃ©osTest Backyard Baseball '97 (PS5) - Un remaster inattendu
 03-07Jeux VidÃ©osTest Endless Ocean Luminous (Nintendo Switch) - Balade sous les mers
 03-07Jeux VidÃ©osSony va cesser la production de disques en Europe.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Software
problÃ¨me sur windows 10
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
Edpnet
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
  ActualitÃ©s - Archives
 Jeux VidÃ©os07-07
The Mound: Omen of Cthulhu - Ultimes prÃ©paratifs avant le dÃ©part du 15 juillet
 Jeux VidÃ©os07-07
Test EA Sports UFC 6 (PS5) - Plongez dans l'univers du MMA sur consoles
 Programmation07-07
Un adolescent a piratÃ© une plateforme de streaming et annulÃ© 46 000 abonnements. Il a utilisÃ© ChatGPT.
 Internet07-07
L'intelligence artificielle de Reddit rÃ©agit aux discours haineux Ã  une vitesse record
 Consoles07-07
Les comptes PSN inactifs peuvent fermer au bout de 3 ans
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page