Test EA Sports UFC 6 (PS5) - Plongez dans l'univers du MMA sur consoles

PubliÃ© le: 07/07/2026 @ 17:33:25: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Avec EA Sports UFC 6 , la sÃ©rie de jeux d'arts martiaux mixtes fait son grand retour aprÃ¨s une longue attente, avec une ambition claire : prouver que l'octogone virtuel a encore du potentiel. AprÃ¨s UFC 5, qui avait dÃ©jÃ propulsÃ© la franchise dans une nouvelle Ã¨re technique grÃ¢ce au passage au moteur Frostbite, ce nouvel opus tente d'aller encore plus loin en misant sur le rÃ©alisme physique, l'individualitÃ© des athlÃ¨tes et une plus grande authenticitÃ© dans les Ã©changes. Le rÃ©sultat est un jeu qui, une fois lancÃ©, impose le respect. UFC 6 est plus brutal, plus intense et plus lisible dans les moments dÃ©cisifs , surtout lorsque le combat se dÃ©roule debout : chaque jab, crochet ou coup de pied ressent un vÃ©ritable impact sur le corps de l'adversaire. EA Vancouver a travaillÃ© d'arrache-pied sur la sensation des frappes, les dÃ©placements des combattants et les diffÃ©rences de styles, et cela se voit. Cependant, UFC 6 n'est pas la rÃ©volution que certains espÃ©raient. C'est un opus trÃ¨s abouti, plus complet et spectaculaire que son prÃ©dÃ©cesseur, mais sa structure commence Ã montrer des signes de faiblesse. On a l'impression que le jeu est incroyablement puissant lorsqu'il vous enferme dans la cage, mais moins convaincant lorsqu'il tente de tout construire autour du combat. Parler d'histoire dans un jeu de sport n'est jamais chose aisÃ©e, mais UFC 6 s'efforce nÃ©anmoins de donner plus d'importance au parcours narratif des combattants. La principale nouveautÃ© est le mode Â« Legacy Â», conÃ§u comme une introduction narrative Ã l'univers du jeu. Le joueur y suit Chris Carter, un jeune espoir de la lutte universitaire, qui tente de se faire un nom sur le circuit rÃ©gional avant d'intÃ©grer l'UFC. Le concept fonctionne car il donne enfin un visage et un contexte au parcours initial. Chris n'est pas qu'un avatar Ã faire progresser, mais un athlÃ¨te avec des relations, des pressions, des rivalitÃ©s et un hÃ©ritage familial Ã gÃ©rer.
Liens
Lire l'article (1 Clics)
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©