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Un adolescent a piratÃ© une plateforme de streaming et annulÃ© 46 000 abonnement...
PubliÃ© le: 07/07/2026 @ 17:29:44: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationLa police japonaise a arrÃªtÃ© un lycÃ©en de 15 ans soupÃ§onnÃ© d'avoir menÃ© une cyberattaque contre Bandai Channel, une plateforme de streaming d'anime appartenant Ã  Bandai Namco. Selon le Mainichi Daily, l'adolescent originaire de la prÃ©fecture de Saitama aurait exploitÃ© une faille de sÃ©curitÃ© du systÃ¨me pour obtenir des informations sur les comptes utilisateurs et lancer l'attaque, entraÃ®nant la rÃ©siliation non autorisÃ©e de 46 812 abonnements. L'attaque a eu lieu le 4 novembre 2025, lorsqu'un Ã©lÃ¨ve a envoyÃ© des donnÃ©es falsifiÃ©es aux serveurs de Bandai Channel. Les enquÃªteurs pensent que le programme utilisÃ© lors de l'attaque a Ã©tÃ© crÃ©Ã© avec ChatGPT. Certaines fonctionnalitÃ©s du site Ã©taient inaccessibles Ã  partir du 6 novembre, et la plateforme n'a Ã©tÃ© entiÃ¨rement rÃ©tablie qu'en dÃ©cembre. L'Ã©lÃ¨ve a reconnu les faits lors de son interrogatoire, expliquant qu'il avait appris la programmation informatique en autodidacte depuis le CM1 et assurant n'avoir aucune animositÃ© envers l'entreprise. Ce n'est pas la premiÃ¨re arrestation de l'adolescent dans cette affaire : le 13 juin, la police l'avait dÃ©jÃ  arrÃªtÃ©, soupÃ§onnÃ© d'accÃ¨s non autorisÃ©, aprÃ¨s qu'il se soit connectÃ© aux comptes de 15 utilisateurs en utilisant des donnÃ©es obtenues illÃ©galement.

Ce cas dÃ©montre que les outils d'IA facilitent dÃ©sormais le lancement d'attaques, mÃªme pour des personnes sans connaissances techniques avancÃ©es, ce qui reprÃ©sente un dÃ©fi croissant pour les entreprises qui sÃ©curisent leurs plateformes. Si cela peut nous paraÃ®tre Ã©trange, ce problÃ¨me pourrait Ã©galement concerner des services dÃ©jÃ  prÃ©sents sur notre marchÃ©. Il sera intÃ©ressant de suivre de prÃ¨s si Bandai Namco mettra en place des mesures de sÃ©curitÃ© supplÃ©mentaires suite Ã  l'attaque et quelles consÃ©quences juridiques l'adolescent pourrait encourir, compte tenu de son Ã¢ge et de son arrestation antÃ©rieure.
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