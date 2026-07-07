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Les comptes PSN inactifs peuvent fermer au bout de 3 ans
Publié le: 07/07/2026 @ 14:46:45: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesSony Interactive Entertainment a mis à jour ses Conditions d'utilisation du PlayStation Network. Les comptes inactifs depuis au moins 36 mois peuvent désormais être fermés. Selon l'entreprise, cette politique vise à se conformer à la réglementation européenne sur la protection des données. Avant la fermeture d'un compte, Sony en informera les utilisateurs concernés par e-mail. Les titulaires de compte disposent alors de six mois pour se connecter ou demander le maintien de leur compte actif. En l'absence de réponse dans ce délai, Sony pourra fermer définitivement le compte. Suite à cette fermeture, les utilisateurs perdront l'accès à tout le contenu numérique associé au compte, y compris les jeux achetés, le contenu téléchargeable et autres droits numériques. Conformément aux Conditions d'utilisation mises à jour, la fermeture d'un compte est irréversible.
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