 Se connecter 
 Se connecter 
        
Chrome teste un guide pour devenir le navigateur par défaut sur Windows 11.
Publié le: 07/07/2026 @ 14:24:18: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
NavigateursAvouons-le : définir un navigateur par défaut sous Windows ne devrait pas être compliqué, et pourtant, ce parcours à travers les menus et les paramètres a toujours dérouté certains utilisateurs. Google teste actuellement une solution qui promet de rendre cette opération quasi automatique, du moins pour les utilisateurs de Chrome . Aujourd'hui, lorsque vous cliquez sur « Définir comme navigateur par défaut » dans les paramètres de Chrome, le navigateur vous redirige vers la page des applications par défaut de Windows , où vous devez effectuer la procédure manuellement. Dans la version test de Windows 11, en revanche, cliquer sur ce même bouton ouvre une nouvelle page interne nommée chrome://default-browser. Cette page fait partie de ce que Google appelle l'outil de configuration guidée visuelle : une expérience qui affiche une capture d'écran de vos paramètres Windows, ainsi qu'une indication précise du bouton à cliquer. Le message qui apparaît est « Définir Google Chrome comme navigateur par défaut », suivi des instructions pour cliquer sur « Définir comme navigateur par défaut » dans les paramètres Windows. Il existe aussi une expression qui tire parti de la synchronisation des données : mots de passe, favoris et historique « parfaitement synchronisés » entre les appareils, à condition de définir Chrome comme navigateur par défaut.

Google a également prévu un écran de secours pour les cas où la page Windows ne peut pas être affichée, avec un lien direct vers les paramètres du système d'exploitation. La principale différence réside dans le fait que Chrome ne se contente plus de vous rediriger vers une autre page et de vous laisser vous débrouiller. Il vous accompagne jusqu'au dernier clic nécessaire à la réalisation de la tâche, réduisant ainsi les risques d'erreurs ou d'abandon en cours de route. On ignore encore si cette fonctionnalité sera disponible via une notification push ou si elle apparaîtra simplement lors de votre prochaine utilisation du bouton correspondant dans les Paramètres. Il s'agit d'une nouvelle tentative de Chrome pour consolider sa position dominante , même si, il faut le dire, le navigateur de Google n'a pas besoin de déployer beaucoup d'efforts pour rester en tête des classements d'utilisation. Le détail intéressant est que Google simplifie un processus déjà trivial pour beaucoup, signe que même de petites frictions dans l'expérience utilisateur peuvent faire la différence lorsqu'il s'agit de défendre des parts de marché déjà énormes.
Les comptes PSN inactifs peuvent fermer ... »« Apple augmente la production d'iPhone fa...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 06-07NavigateursMicrosoft Edge 150 est maintenant disponible. Tenté(e) ?
 29-06NavigateursMicrosoft retire les fonctionnalités d'IA d'Edge.
 24-06NavigateursChrome 150 : La fonction de remplissage automatique s'intègre à Google Wallet
 23-06NavigateursGemini sur Chrome : Adieu les menus contextuels : Place à la barre flottante pour l’interrogation de l’IA
 18-06NavigateursPlus besoin de compte Microsoft dans Edge. Désormais, un compte Google suffit.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Software
problème sur windows 10
Hardware
conseil matos réseau?
Réseaux et Télécom
Edpnet
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
  Actualités - Archives
 Consoles07-07
Les comptes PSN inactifs peuvent fermer au bout de 3 ans
 Navigateurs07-07
Chrome teste un guide pour devenir le navigateur par défaut sur Windows 11.
 Apple07-07
Apple augmente la production d'iPhone face à la crise de la mémoire
 Android07-07
Android Auto plante sans cesse pour les utilisateurs de la version bêta
 Vidéo07-07
Les abonnés abandonnent massivement les séries Netflix après la première saison
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page