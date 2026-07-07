Apple augmente la production d'iPhone face à la crise de la mémoire

Alors que l'ensemble du secteur des semi-conducteurs est confronté à une pénurie de mémoire dédiée à l'IA, Apple semble emprunter une voie totalement différente. Selon CNBC , l'entreprise travaille déjà sur un plan prévoyant le lancement d' au moins cinq nouveaux iPhones d'ici la fin de l'année 2027, dont un modèle pliable. Un détail en particulier illustre à quel point Apple se sent en sécurité par rapport à ses concurrents : alors que les autres fabricants réduisent leur production, Cupertino l’augmente. Les premières données concrètes concernent l' iPhone pliable , attendu en septembre. Apple aurait revu à la hausse ses objectifs de production, les portant à 10 millions d'unités cette année, contre 7 à 8 millions précédemment estimés. De plus, d'ici le second semestre 2026, l'entreprise aurait déjà sécurisé suffisamment de composants pour environ 80 millions de smartphones, répartis entre les nouveaux modèles. La production totale d'iPhone prévue pour 2026 dépasserait ainsi les 220 millions d'unités . Si Apple peut se permettre de tels chiffres, alors que Xiaomi, Oppo et Vivo ont dû revoir leurs objectifs annuels à la baisse, à moins de 100 millions d'unités, c'est entièrement grâce à son pouvoir de négociation.
Un responsable d'un fournisseur travaillant avec Apple et Xiaomi l'a expliqué sans détour à Nikkei Asia : « Comparativement au pouvoir de négociation d'Apple, les fabricants chinois sont en position de faiblesse pour sécuriser leurs approvisionnements en puces mémoire ou augmenter leurs prix. Cela donne à Apple une bonne raison de lancer des iPhones ce printemps et de gagner des parts de marché. » Autrement dit, pendant que les concurrents chinois se disputent les approvisionnements restants, Apple se présente aux fournisseurs avec une influence spécifique que personne ne peut égaler, et en profite pour s'emparer de parts de marché que les autres ne peuvent plus couvrir. Il existe cependant une question plus délicate, celle des fournisseurs chinois de mémoire . Selon Bloomberg, Apple serait en pourparlers avec ChangXin Memory Technologies et Yangtze Memory Technologies pour la fourniture de puces destinées aux appareils vendus en Chine. Le détail qui complique la situation est que les deux entreprises figurent sur une liste du Pentagone les liant à un soutien à l'armée chinoise.
Apple n'a pas confirmé ces discussions, et Bloomberg rapporte que les négociations sont toujours en cours. Pour le premier semestre 2027, Nikkei Asia prévoit au moins deux nouveaux modèles : l’ iPhone 18 standard et un nouvel iPhone Air . Cette annonce intervient quelques jours seulement après qu’Apple a augmenté les prix des MacBook et des iPad en raison de la hausse des coûts de mémoire et de stockage.
Un responsable d'un fournisseur travaillant avec Apple et Xiaomi l'a expliqué sans détour à Nikkei Asia : « Comparativement au pouvoir de négociation d'Apple, les fabricants chinois sont en position de faiblesse pour sécuriser leurs approvisionnements en puces mémoire ou augmenter leurs prix. Cela donne à Apple une bonne raison de lancer des iPhones ce printemps et de gagner des parts de marché. » Autrement dit, pendant que les concurrents chinois se disputent les approvisionnements restants, Apple se présente aux fournisseurs avec une influence spécifique que personne ne peut égaler, et en profite pour s'emparer de parts de marché que les autres ne peuvent plus couvrir. Il existe cependant une question plus délicate, celle des fournisseurs chinois de mémoire . Selon Bloomberg, Apple serait en pourparlers avec ChangXin Memory Technologies et Yangtze Memory Technologies pour la fourniture de puces destinées aux appareils vendus en Chine. Le détail qui complique la situation est que les deux entreprises figurent sur une liste du Pentagone les liant à un soutien à l'armée chinoise.
Apple n'a pas confirmé ces discussions, et Bloomberg rapporte que les négociations sont toujours en cours. Pour le premier semestre 2027, Nikkei Asia prévoit au moins deux nouveaux modèles : l’ iPhone 18 standard et un nouvel iPhone Air . Cette annonce intervient quelques jours seulement après qu’Apple a augmenté les prix des MacBook et des iPad en raison de la hausse des coûts de mémoire et de stockage.
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