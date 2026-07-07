Android Auto plante sans cesse pour les utilisateurs de la version bêta

Si Android Auto a récemment planté en plein appel ou pendant que vous suiviez un itinéraire, ce n'est ni de votre faute, ni celle de votre voiture. Plusieurs utilisateurs signalent un problème généralisé lié aux dernières mises à jour de l'application. Ce dysfonctionnement provoque des plantages complets qui ramènent l'affichage de la voiture au système d'infodivertissement d'origine, avant qu'Android Auto ne redémarre automatiquement. D'après les témoignages sur Reddit et les forums Google, le problème affecte principalement Android Auto version 17.2 , la version 17.1 étant moins touchée. Les déconnexions semblent se produire à chaque interaction, qu'il s'agisse de consulter la carte ou de changer de musique, et des plantages surviennent toutes les quelques minutes entre chaque plantage. La bonne nouvelle, si l'on peut dire, est que ce phénomène touche principalement les participants au programme bêta d'Android Auto. Les utilisateurs de la version stable, majoritairement basée sur Android 17.0, semblent être épargnés. Il faut toutefois préciser que même la version 17.1, également disponible sur le canal stable, présente les mêmes symptômes dans certains cas.
Pour ceux qui sont bloqués dans cette boucle de plantage, il existe trois façons de revenir à une version fonctionnelle en attendant le correctif officiel :
- quitter le programme bêta du Play Store
- utilisez la fonction « désinstaller les mises à jour » d'Android
- installer manuellement le fichier APK d'une version antérieure
D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'Android Auto rencontre des problèmes de stabilité récemment : nous avons récemment signalé des déconnexions similaires sur Samsung et Pixel , qui ont ensuite été résolues du côté des services Google Play.
Pour ceux qui sont bloqués dans cette boucle de plantage, il existe trois façons de revenir à une version fonctionnelle en attendant le correctif officiel :
- quitter le programme bêta du Play Store
- utilisez la fonction « désinstaller les mises à jour » d'Android
- installer manuellement le fichier APK d'une version antérieure
D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'Android Auto rencontre des problèmes de stabilité récemment : nous avons récemment signalé des déconnexions similaires sur Samsung et Pixel , qui ont ensuite été résolues du côté des services Google Play.
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