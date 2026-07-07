Les abonnés abandonnent massivement les séries Netflix après la première saison

Bloomberg a publié des données Netflix montrant que les spectateurs abandonnent de plus en plus les séries populaires avant la deuxième saison. Les raisons sont prévisibles : la plateforme annule fréquemment des productions, de longs mois s’écoulent entre les saisons et une grande partie du contenu est créée pour s’adapter à l’algorithme, et non aux attentes du spectateur. Mais les données révèlent autre chose : une évolution des modes de consommation du divertissement, le modèle Netflix commençant à perdre du terrain face aux vidéos courtes. Le visionnage en rafale, popularisé par Netflix avec la sortie de « House of Cards » en 2013, est apparu à une époque où la plateforme était en concurrence avec la télévision traditionnelle. Aujourd’hui, la véritable concurrence vient de TikTok, YouTube et des applications de micro-dramas. D'après eMarketer, les utilisateurs américains passaient en moyenne 62 minutes par jour sur Netflix et presque autant sur TikTok en 2024. Les données de Digital i indiquent que YouTube a déjà dépassé Netflix en termes de temps de visionnage quotidien. Cela montre que le modèle actuel de diffusion de saisons complètes en une seule fois n'est plus aussi compétitif qu'il y a quelques années.
C’est le signe que les habitudes des téléspectateurs évoluent plus vite que les stratégies des plus grandes plateformes de streaming, ce qui finira tôt ou tard par imposer des changements dans la manière dont les séries sont produites et diffusées. Ces informations sont importantes avant tout pour les abonnés aux séries Netflix, mais aussi pour les créateurs de contenu et les investisseurs qui suivent le marché du streaming. Netflix teste déjà de nouvelles solutions, allant d'une chaîne similaire à TikTok à la diffusion hebdomadaire d'épisodes de certaines productions (comme « Love Is Blind »). Reste à savoir si la plateforme s'orientera vers des mini-séries plus courtes ou si elle continuera d'expérimenter avec les podcasts et les diffusions en direct, dont les résultats sont jusqu'à présent mitigés.
C’est le signe que les habitudes des téléspectateurs évoluent plus vite que les stratégies des plus grandes plateformes de streaming, ce qui finira tôt ou tard par imposer des changements dans la manière dont les séries sont produites et diffusées. Ces informations sont importantes avant tout pour les abonnés aux séries Netflix, mais aussi pour les créateurs de contenu et les investisseurs qui suivent le marché du streaming. Netflix teste déjà de nouvelles solutions, allant d'une chaîne similaire à TikTok à la diffusion hebdomadaire d'épisodes de certaines productions (comme « Love Is Blind »). Reste à savoir si la plateforme s'orientera vers des mini-séries plus courtes ou si elle continuera d'expérimenter avec les podcasts et les diffusions en direct, dont les résultats sont jusqu'à présent mitigés.
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