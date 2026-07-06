Nintendo équipe la Switch 2 en Europe de batteries remplaçables

Nintendo a confirmé que la Switch 2 sera commercialisée en Europe dans une version améliorée avec des batteries remplaçables. Cette décision fait suite à une nouvelle réglementation européenne sur la protection des batteries, qui imposera des exigences plus strictes en matière de réparabilité des appareils à partir de 2027. La transition devrait débuter durant l'été 2026. À partir de cette date, les premières consoles et leurs accessoires seront progressivement remplacés par de nouvelles versions dotées de batteries remplaçables par l'utilisateur. Nintendo souligne que les fonctionnalités des appareils resteront inchangées. La capacité de la batterie de la console Switch 2 restera quasiment identique, tandis que son poids augmentera légèrement. Les nouvelles manettes Joy-Con bénéficieront également de blocs d'alimentation améliorés, sans modification technique majeure de leur utilisation. La capacité de la batterie de la manette Pro diminuera légèrement, et son poids sera également légèrement réduit. Le déploiement des nouveaux modèles devrait s'étaler sur plusieurs mois et son rythme variera selon les marchés. Les premières versions sont annoncées pour l'été 2026, et d'autres suivront jusqu'au début de l'année 2027.
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