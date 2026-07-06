Xbox se sépare de Double Fine, Ninja Theory, Compulsion et Undead Labs

Publié le: 06/07/2026 @ 16:23:36: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Dans le cadre d'une restructuration globale de sa division jeux vidéo, Microsoft cède quatre studios Xbox et supprime simultanément environ 1 600 emplois au sein de cette même division. Au total, l'entreprise supprime 4 800 postes. Selon Asha Sharma, PDG de Xbox, ces suppressions de postes représentent environ 8 % des effectifs de la division. D'ici juillet 2027, le nombre total d'emplois chez Xbox devrait diminuer d'environ 15 %. Ce chiffre n'inclut pas les employés des studios cédés. Parmi les studios concernés figurent Double Fine Productions et Compulsion Games. Ces deux studios redeviendront indépendants et retourneront à leurs fondateurs. Microsoft cède également Ninja Theory et Undead Labs. Des accords seraient en place pour assurer la poursuite du développement de Senua et State of Decay 3.
Selon des sources internes, Microsoft envisage également la vente ou la fermeture d'un autre studio. Arkane Studios développe actuellement Marvel's Blade , un jeu qui accuserait du retard et un dépassement de budget. Des discussions sont en cours avec le comité d'entreprise en France concernant les options stratégiques possibles. D'autres équipes au sein de Bethesda, Activision, Blizzard, King, Mojang et Xbox Game Studios sont également concernées par ces réductions. Cependant, selon Sharma, les jeux first-party déjà annoncés ne seront pas annulés. Microsoft justifie cette réorganisation en expliquant vouloir se concentrer davantage sur les franchises majeures à l'avenir, plutôt que de maintenir en permanence de nombreux studios plus petits au sein de sa propre entreprise.
Selon des sources internes, Microsoft envisage également la vente ou la fermeture d'un autre studio. Arkane Studios développe actuellement Marvel's Blade , un jeu qui accuserait du retard et un dépassement de budget. Des discussions sont en cours avec le comité d'entreprise en France concernant les options stratégiques possibles. D'autres équipes au sein de Bethesda, Activision, Blizzard, King, Mojang et Xbox Game Studios sont également concernées par ces réductions. Cependant, selon Sharma, les jeux first-party déjà annoncés ne seront pas annulés. Microsoft justifie cette réorganisation en expliquant vouloir se concentrer davantage sur les franchises majeures à l'avenir, plutôt que de maintenir en permanence de nombreux studios plus petits au sein de sa propre entreprise.
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