La gamme Nintendo Switch 1 sera retirée du marché européen à partir de mars 2027.

La production des Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite et Nintendo Switch – Modèle OLED se poursuivra en 2026 et elles devraient être largement disponibles en Europe tout au long de l'année. À partir de mi-février 2027, près de dix ans après le lancement de la Nintendo Switch en mars 2017, Nintendo cessera de vendre aux détaillants les consoles de la famille Nintendo Switch, et plus précisément les Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite et Nintendo Switch – Modèle OLED. La vente de consoles Nintendo Switch sur le Nintendo Store prendra également fin à mi-février 2027. Pour plus d'informations sur leur disponibilité en magasin, veuillez vous renseigner auprès de vos revendeurs locaux. La Nintendo Switch dispose d'un catalogue de jeux conséquent qui continue de s'enrichir. Les possesseurs de Nintendo Switch pourront continuer à profiter de tous leurs jeux et accessoires Nintendo existants, et le Nintendo eShop, le Nintendo Switch Online et les autres services resteront accessibles dans un avenir proche.
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