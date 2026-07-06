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Test Backyard Baseball '97 (PS5) - Un remaster inattendu
Publié le: 06/07/2026 @ 15:32:08: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosBackyard Baseball '97 est un retour en force d'un des jeux de sport familiaux les plus emblématiques de la fin des années 1990, qui a su recréer la magie du jeu original et le rendre si culte. Développé par Mega Cat Studios et édité par Playground Productions, cette version modernisée respecte ses origines en préservant le gameplay simple et agréable ainsi que l'univers coloré qui ont fait le succès de la série. Plutôt que de moderniser l'expérience avec des mécaniques complexes ou une simulation réaliste, elle mise sur son style arcade classique, ce qui en fait un choix attrayant pour les joueurs de tous âges. Le résultat ? Un jeu familier et agréable pour les fans de longue date, tout en restant accessible aux nouveaux venus. Le gameplay privilégie l'accessibilité sans sacrifier le divertissement. Les joueurs composent leur équipe parmi une galerie d'enfants du quartier attachants, chacun possédant des forces, des faiblesses et une personnalité uniques qui influencent la composition de l'équipe. Que ce soit pour un match amical rapide, pour perfectionner son swing en mode entraînement ou pour gérer une équipe tout au long de la saison, chaque mode est conçu pour être accessible tout en offrant une variété suffisante pour des parties toujours captivantes. Les paramètres de jeu ajustables augmentent considérablement la durée de vie du jeu en permettant aux joueurs de personnaliser leur expérience selon leur rythme et leur niveau de difficulté préférés.

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