Google Maps commandera vos repas. Gemini prépare une autre innovation.

Google Maps pourra bientôt commander nos repas. Grâce à l'intelligence artificielle, bien sûr. Des fragments de code ont été découverts dans la dernière version de l'application Android, suggérant une fonctionnalité permettant de commander directement depuis Maps. Cet outil vous aidera non seulement à trouver le restaurant idéal, mais aussi à passer votre commande avant même d'arriver. Des informations concernant cette fonctionnalité ont été intégrées à la version 26.27.00.941319029 de l'application Google Maps pour Android. Bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore disponible pour tous les utilisateurs, le code source contient des messages décrivant son fonctionnement. Ces messages indiquent que les utilisateurs pourront indiquer leurs préférences et que l'application recherchera les restaurants à proximité et passera commande pour eux, même en déplacement. Le contenu des messages découverts laisse également penser que Google prépare un écran spécial incitant les utilisateurs à tester la nouvelle fonctionnalité. Outre le bouton d'activation, une option permettra de reporter son activation. On ignore toutefois encore quand cette solution sera officiellement dévoilée et sur quels marchés elle sera disponible.
De nombreuses inconnues subsistent quant au fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité. On ignore si elle sera entièrement implémentée via une version cloud de Gemini, ou si Google privilégiera des capacités d'intelligence artificielle plus avancées, disponibles uniquement sur certains smartphones. Des rapports récents indiquent que certaines des nouvelles fonctionnalités de Gemini liées aux tâches pourraient nécessiter un matériel spécifique ; un scénario similaire ne peut donc être exclu pour Maps. Google a déjà enrichi les fonctionnalités de son application avec Ask Maps, qui aide les utilisateurs à trouver des lieux correspondant à leurs préférences. Désormais, l'entreprise semble aller plus loin : au lieu de se contenter de suggérer des restaurants, elle souhaite également prendre en charge une partie des commandes.
Google enrichit constamment Gemini de fonctionnalités qui automatisent des tâches pour l'utilisateur, et ne se contente plus de faciliter les recherches d'informations. Cette orientation pourrait progressivement transformer l'utilisation des applications mobiles populaires.
De nombreuses inconnues subsistent quant au fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité. On ignore si elle sera entièrement implémentée via une version cloud de Gemini, ou si Google privilégiera des capacités d'intelligence artificielle plus avancées, disponibles uniquement sur certains smartphones. Des rapports récents indiquent que certaines des nouvelles fonctionnalités de Gemini liées aux tâches pourraient nécessiter un matériel spécifique ; un scénario similaire ne peut donc être exclu pour Maps. Google a déjà enrichi les fonctionnalités de son application avec Ask Maps, qui aide les utilisateurs à trouver des lieux correspondant à leurs préférences. Désormais, l'entreprise semble aller plus loin : au lieu de se contenter de suggérer des restaurants, elle souhaite également prendre en charge une partie des commandes.
Google enrichit constamment Gemini de fonctionnalités qui automatisent des tâches pour l'utilisateur, et ne se contente plus de faciliter les recherches d'informations. Cette orientation pourrait progressivement transformer l'utilisation des applications mobiles populaires.
Plus d'actualités dans cette catégorie
01-07GoogleGoogle lance Nano Banana 2 Lite et Gemini Omni Flash : images de 4 secondes et vidéos modifiables avec du texte
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité