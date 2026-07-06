Les smartphones bon marché pourraient disparaître dès 2027

Le marché des smartphones entre dans une phase où les appareils les moins chers pourraient se raréfier plus tôt que prévu. De plus en plus d'études indiquent que la pression exercée par le développement de l'intelligence artificielle commence à se répercuter sur le secteur de l'électronique grand public. La mémoire DRAM, composant essentiel de la plupart des appareils mobiles, est la plus touchée et est de plus en plus souvent reléguée aux centres de données qui exécutent les modèles d'IA. D'après les prévisions citées par les analystes, la disponibilité des smartphones bon marché pourrait être fortement limitée dès 2027, et certains modèles d'entrée de gamme disparaîtront du marché. Les prix de la DRAM ont considérablement augmenté ces dernières années, certains rapports du secteur indiquant une hausse de plusieurs centaines de pour cent d'ici 2022. Le marché reste très concentré, les trois plus grands fabricants contrôlant la grande majorité de l'offre mondiale. La situation est encore compliquée par la demande croissante des systèmes d'intelligence artificielle. Les centres de données dédiés aux modèles génératifs et aux systèmes d'apprentissage automatique consomment une part de plus en plus importante de la production de DRAM. Selon des analyses citées par des sources industrielles, cela pourrait représenter plus de la moitié de l'offre mondiale d'ici fin 2026, et dépasser les 60 % dans les mois suivants. Dans ce système, les fabricants de smartphones se disputent un nombre de composants de plus en plus restreint.
L'importance croissante de l'IA dans la chaîne d'approvisionnement implique que les fabricants d'appareils mobiles doivent non seulement payer plus cher la mémoire, mais aussi se livrer une concurrence féroce pour sa disponibilité physique. Concrètement, cela se traduit par des contraintes de production et la nécessité de revoir leurs stratégies de prix. Le segment le plus vulnérable est celui des appareils d'entrée de gamme, où les marges sont faibles et où le coût des composants représente une part de plus en plus importante du prix final. Selon les prévisions du secteur, vers 2027, les smartphones vendus autour de 200 à 250 dollars pourraient ne plus être rentables. Certaines analyses indiquent même que le coût de la mémoire pourrait représenter une part importante du prix total de l'appareil, ce qui obligerait soit à réduire les fonctionnalités, soit à augmenter encore les prix. Le marché des DRAM reste très centralisé. Samsung, SK Hynix et Micron représentent la majeure partie de la production mondiale, et l'arrivée de nouveaux acteurs n'a pas encore modifié l'équilibre des pouvoirs à l'échelle mondiale. Des efforts sont déployés pour accroître la part des fournisseurs alternatifs, notamment chinois, mais leur rôle demeure limité par des facteurs technologiques et géopolitiques. Même si certains fabricants de smartphones accèdent à des sources de mémoire supplémentaires, cela ne se traduira pas nécessairement par une baisse des prix. La priorité dans les années à venir sera de sécuriser les approvisionnements, et non de négocier les coûts. De ce fait, le marché évolue vers un modèle dans lequel la disponibilité des composants prime sur leur prix.
Les fabricants d'appareils mobiles sont confrontés à un choix difficile. D'une part, la hausse du coût de la mémoire et, d'autre part, la pression pour maintenir des prix compétitifs sur le segment d'entrée de gamme. Face à cette situation, certaines entreprises pourraient limiter le nombre de modèles, simplifier les spécifications ou se retirer complètement des segments les plus abordables. Certaines prévisions indiquent que les ventes mondiales de smartphones pourraient chuter à des niveaux jamais atteints depuis plus d'une décennie, et des tendances similaires pourraient affecter le marché des ordinateurs personnels. Le terme « nouvelle normalité » est de plus en plus employé dans le secteur pour désigner une évolution durable de la structure des coûts de production électronique. Dans ce contexte, les smartphones abordables ne disparaissent pas complètement, mais ils deviennent nettement moins accessibles et leurs caractéristiques techniques sont encore simplifiées.
L'importance croissante de l'IA dans la chaîne d'approvisionnement implique que les fabricants d'appareils mobiles doivent non seulement payer plus cher la mémoire, mais aussi se livrer une concurrence féroce pour sa disponibilité physique. Concrètement, cela se traduit par des contraintes de production et la nécessité de revoir leurs stratégies de prix. Le segment le plus vulnérable est celui des appareils d'entrée de gamme, où les marges sont faibles et où le coût des composants représente une part de plus en plus importante du prix final. Selon les prévisions du secteur, vers 2027, les smartphones vendus autour de 200 à 250 dollars pourraient ne plus être rentables. Certaines analyses indiquent même que le coût de la mémoire pourrait représenter une part importante du prix total de l'appareil, ce qui obligerait soit à réduire les fonctionnalités, soit à augmenter encore les prix. Le marché des DRAM reste très centralisé. Samsung, SK Hynix et Micron représentent la majeure partie de la production mondiale, et l'arrivée de nouveaux acteurs n'a pas encore modifié l'équilibre des pouvoirs à l'échelle mondiale. Des efforts sont déployés pour accroître la part des fournisseurs alternatifs, notamment chinois, mais leur rôle demeure limité par des facteurs technologiques et géopolitiques. Même si certains fabricants de smartphones accèdent à des sources de mémoire supplémentaires, cela ne se traduira pas nécessairement par une baisse des prix. La priorité dans les années à venir sera de sécuriser les approvisionnements, et non de négocier les coûts. De ce fait, le marché évolue vers un modèle dans lequel la disponibilité des composants prime sur leur prix.
Les fabricants d'appareils mobiles sont confrontés à un choix difficile. D'une part, la hausse du coût de la mémoire et, d'autre part, la pression pour maintenir des prix compétitifs sur le segment d'entrée de gamme. Face à cette situation, certaines entreprises pourraient limiter le nombre de modèles, simplifier les spécifications ou se retirer complètement des segments les plus abordables. Certaines prévisions indiquent que les ventes mondiales de smartphones pourraient chuter à des niveaux jamais atteints depuis plus d'une décennie, et des tendances similaires pourraient affecter le marché des ordinateurs personnels. Le terme « nouvelle normalité » est de plus en plus employé dans le secteur pour désigner une évolution durable de la structure des coûts de production électronique. Dans ce contexte, les smartphones abordables ne disparaissent pas complètement, mais ils deviennent nettement moins accessibles et leurs caractéristiques techniques sont encore simplifiées.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité