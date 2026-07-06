Les Technos #521 – Une IA suisse, des chars recyclés, un violon du futur

Publié le: 06/07/2026 @ 09:18:13: Par zion Dans "Les Technos"
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P comme Poussette : Une entreprise australienne conçoit la Poussette/Valise. (00:27:21)
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V comme Violon : 3DVarius présente un violon à 5 cordes à Vivatech. (00:58:06)
L'instrument "augmenté" par la technologie.
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